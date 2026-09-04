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新竹選舉爭議避免外溢 黃國昌：小草自發串聯只能尊重

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台灣民眾黨主席黃國昌針對新竹縣及竹北市長選舉爭議，強調就盡量控制在那個範圍，不要外溢。小草最近確實在集結、在串聯舉辦各式各樣活動，如果是由小草所發起，也只能夠尊重。記者劉明岩／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌針對新竹縣及竹北市長選舉爭議，強調就盡量控制在那個範圍，不要外溢。小草最近確實在集結、在串聯舉辦各式各樣活動，如果是由小草所發起，也只能夠尊重。記者劉明岩／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌今天上午陪同彰化縣參選人登記時，針對新竹縣及竹北市長選舉爭議，強調就盡量控制在那個範圍，不要外溢。但小草最近確實在集結、在串聯舉辦各式各樣的活動，如果是由小草所發起，也只能夠尊重。

黃國昌說，正如創黨主席柯文哲所說，有時候支持者的情緒，也不是他說什麼，支持者就會照單全收，因為台灣民眾黨支持者的主體性非常非常的高，那台灣民眾黨的支持者也都很有智慧。

小草最近也確實在集結、在串聯各式各樣的活動，如果是由小草所發起，也只能夠尊重。因為畢竟這些小草一路以來陪著台灣民眾黨往前進，不離不棄，是民眾黨最重要的資產。

黃國昌說，做為政黨，最重要的就是誠信。台灣民眾黨說到做到，只有透過具體的行動來實踐誠信的這個價值，那選民也才會相信。台灣民眾黨所推出來的每一個候選人，在競選公報上面所列的政見，都絕對會實現，而不是開一些芭樂票出來騙票，這是在今年年底選舉最基本、也最重要的態度。

黃國昌表示，至於鄉鎮市長層級的合作，有的時候要人家不知道需不需要民眾黨幫忙，需要幫忙的，也不知道民眾黨能夠幫上什麼忙，這還是要具體一點，才談得比較清楚。

台灣民眾黨主席黃國昌針對新竹縣及竹北市長選舉爭議，強調就盡量控制在那個範圍，不要外溢。小草最近確實在集結、在串聯舉辦各式各樣活動，如果是由小草所發起，也只能夠尊重。記者劉明岩／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌針對新竹縣及竹北市長選舉爭議，強調就盡量控制在那個範圍，不要外溢。小草最近確實在集結、在串聯舉辦各式各樣活動，如果是由小草所發起，也只能夠尊重。記者劉明岩／攝影

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