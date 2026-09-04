金門縣長選戰7強爭霸！議員35人搶19席戰況火熱

115年地方公職人員選舉候選人登記今天截止，金門縣長選戰正式「7強爭霸」，包括洪和成、李文良、黃世團、陳玉珍、張國威、梁文韜及張火木等7人完成登記；縣議員部分，第一選區登記參選人數為20人、第二選區為11人；第三選區登記有4人，選委會將於10月16日前審定候選人名單以後，於10月23日進行候選人抽籤，決定各參選人的號次。

趕在登記截止日的最後1天，第二選區的楊育菡、陳錦偉兩人今天上午都在家人與支持者的陪同下先後前往選委會完成登記作業，另第一選區的傅蒼松則單槍匹馬完成登記。

楊育菡表示，投入選戰是因為看見長輩對醫療、長照的迫切需求，也聽見青年對在地發展與就業的焦慮，認為金沙、金湖的轉型已刻不容緩。她提出5大政見，包括爭取金東建設、促進區域均衡發展；完善醫療照護、打造友善高齡社會；推動觀光升級、促進產業共榮；督促青年政策升級、讓青年留在金門發展，以及監督施政效能、提升治理品質。

陳錦偉則表示，服務鄉親是一份應該扛起的責任，只要鄉親有需要，就會親力親為、盡力協助，把問題一步一步處理好。他強調，鄉親的需要就是自己努力的方向，也感謝家人一路支持，讓他能持續站在服務鄉親第一線。

其中實踐大學退休副教授、文史工作者張火木今天則是兩度現身選委會，成為最後壓軸登記的參選人。張火木今年72歲，他表示，經過90天「天人交戰」，最後決定把此次參選視為「生命餘年的最後一戰」，特別選在縣長候選人登記截止前1小時完成領表、登記及繳交16萬元保證金，正式投入選戰。

張火木政見聚焦「觀光立縣、文化立縣」，主張擴大國內外觀光市場，設定每年500萬、4年累計2000萬觀光人次目標，透過交通建設、觀光整合及文化品牌行銷帶動地方發展。他並主張強化兩岸交流，爭取參訪翔安機場，研議其對金門的經濟效益；同時推動同翔金廈大橋銜接，建立兩岸協商機制。若當選，他宣示4年任滿不競選連任，任內薪資及相關所得全數捐作縣政智庫專款。

根據金門縣選舉委員會統計，本屆縣議員第一選區20人選10人、第二選區11人選7人、第三選區4人選2人，合計35人參選。第一選區登記，包括尚文凱、戴德滿、許大鴻、董森堡、林鑫一、蔡其雍、倪于媃、董家瑋、許玉仙、石永城、楊霈璿、洪允典、莊勝騏、李慧艷、黃世丞、楊忠俊、唐麗輝、陳泱瑚、陳子芸、傅蒼松；第二選區，有周子傑、李應文、王秀玉、王國代、李文益、陳麒翔、吳佩雯、蔡水游、黃萱萱、楊育菡、陳錦偉；第三選區則有洪長享、洪毓壕、洪若珊、洪和興。

實踐大學退休副教授、文史工作者張火木今天兩度現身選委會，他特別選在縣長候選人登記截止前1小時完成領表、登記及繳交16萬元保證金，正式投入選戰，成為壓軸的縣長參選人。記者蔡家蓁／攝影

第二選區的議員陳錦偉（前右）今天在太太與家人的陪同下完成登記作業，陳錦偉則表示，鄉親的需要就是自己努力的方向，也感謝家人一路支持，讓他能持續站在服務鄉親第一線。記者蔡家蓁／攝影