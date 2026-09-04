選舉登記截止！2人競逐嘉義縣長 53人登記參選嘉義縣議員

地方公職人員選舉候選人登記受理今天截止，嘉義縣長選舉確定由立委蔡易餘、朴子市長吳品叡2人競逐，原宣布參選嘉義縣長的蔡松益，最後登記參選太保市過溝里長。此外，嘉義縣議員選舉部分，今年共有53人登記參選縣議員，將選出37席，競爭相當激烈。

嘉縣議員第一選區登記名單為王啓澧、江佩曄、詹琬蓁、黃榮利、賴瓊如、黃惠汝、黃榮俊、楊秀琴、戴光宗（9搶8）；第二選區登記名單為黃啟豪、陳文忠、簡嘉億、林秀琴、林淑完、林岱杰、陳慶桐、何文華、廖昱婧、劉明宗、何秀英、許韶珍、陳育勝、魏彰儀（14搶8）。

嘉縣議員第三選區登記名單為吳思蓉、莊信宗、江志明、孫維聰、陳靖雅、江明赫、簡志偉（7搶4）；第四選區登記名單為陳怡岳、蔡政宜、姜鈞翔、李佳豪、潘麗惠、呂文正、黃鈺惠、萬家甫（8搶6）；第五選區登記名單為黃金茂、翁聰賢、蔡信典、陳鳳梅（4搶3）。

嘉縣議員第六選區登記名單為張明達、陳柏麟、詹黃素蓮、江季珍、羅士洋、莊竣傑、曾亮哲、何博倫、詹志暉、張倖鈺（10搶7）；第七選區（山地原住民）僅現任議員武清山登記參選，是所有選區中唯一同額選舉選區。