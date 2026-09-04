屏東市雙姝對決！市長周佳琪登記參選拚連任 打造安居樂業好所在

爭取連任的國民黨籍屏東市長周佳琪今天登記參選，將與民進黨提名的梁育慈進行「雙姝對決」。周佳琪表示，屏東市已經有好的開始，現在有愈來愈多的科技大廠來設廠；讓屏東市有好的就業、好的生活是她的施政目標，要打造屏東市為一個「安居樂業好生活」的好所在。

今天陪同周佳琪前往選委會登記的包括前立委王進士、屏東縣議員鄭清原、屏東市民代表會主席林淑香、副主席林韋呈等人，屏東市超過9成的里長也到場力挺，大家高喊「凍蒜」展現跨越黨派的支持。

周佳琪表示，他任內完成12所學校的安全通學步道；裝設超過千盞的智慧LED路燈，每年省下超過千萬的電費；完成8萬多公尺的排水清淤；翻新10座公園遊具及12處體健地墊；加碼重陽敬老金並向縣府爭取65歲以上長輩免繳健保費等。

她說，未來四年將努力完善交通建設、改善通學環境、新建屏東縣游泳池，闢建匹克球場、進行公園的環境改善與空間優化、鼓勵遷葬去公墓化，串聯萬年溪生態休閒藍帶，營造街區美學，及爭取0到6歲免健保費、推出新生兒禮包等。

國民黨籍屏東市長周佳琪今天登記參選，將與民進黨提民的梁育慈進行「雙姝對決」。圖／周佳琪提供