南市議員震憾彈！ 平地原民議員穎艾達利突不選這樣回應
2026年九合一選舉候選人登記今天下午5時30分截止，台南市第12選區平地原住民議員選舉歷來競爭激烈，現任無黨籍議員穎艾達利（Ingay Tali）今天未登記連任，下午在議會審查總預算，面對詢問僅回「謝謝」。
穎艾達利8年前接棒母親蔡玉枝參選，蔡玉枝曾代表國民黨連任兩屆，穎艾達利則連兩屆以無黨籍身分當選，問政認真作風強勢，長期投入原住民族文化、教育及青年事務，在平地原住民族群累積一定支持基礎，此次未再登記參選，讓第12選區選情重新洗牌。
穎艾達利原籍花蓮光復鄉馬太鞍部落，去年8月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成重大災難，9月22日開議台南市議會第四屆第六次定期會，會前全體議員和市府官員為死亡者默哀三分鐘。穎艾達利在會中沉重說明當地災情，還一度哽咽。
2026九合一選舉
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