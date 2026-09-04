南市議員震憾彈！ 平地原民議員穎艾達利突不選這樣回應

爭取連任的國民黨籍屏東市長周佳琪今天登記參選，將與民進黨提名的梁育慈進行「雙姝對決」。周佳琪表示，屏東市已經有好的開始，現在有愈來愈多的科技大廠來設廠；讓屏東市有好的就業、好的生活是她的施政目標，要打造屏東市為一個「安居樂業好生活」的好所在。

2026-09-04 18:04