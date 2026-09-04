快訊

林書煒21歲女兒曝光！蔡中泠美貌撞臉媽媽 早稻田學霸身分也被起底

周日水氣略減！科羅旺颱風發威到周末 下周迎今年首波東北季風

妹子第一次住汽車旅館 見超大浴室傻眼：是要多少人一起洗澡？

拋震撼彈 花蓮無黨政團總召楊華美宣布不選連任

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會無黨政團總召楊華美今天突然宣布不選連任。聯合報系資料照
花蓮縣議會無黨政團總召楊華美今天突然宣布不選連任。聯合報系資料照

花蓮縣議會無黨政團總召楊華美下午在社群平台發布「不再競選連任聲明」，震撼在地政壇。聲明中未明確說明不選的原因，僅表示要「做一個翻土的人」，18日將辦分享會說明心情；記者致電，目前尚未獲得回應。

楊華美是社工出身，連任兩屆，8年來在議會問政犀利，也擔任無黨政團總召，常與民進黨議會黨團聯手監督縣政。她今天上午還在縣議會臨時大會審查縣府礦石稅等提案，突然在今天下午5時選舉登記截止後，透過社群發表千餘字的「做一個翻土的人：2026年不再競選連任聲明」。

文中一開始就說，「這是一個我想了很久，也極不容易做出的決定」，細數她從2014年首度以政治素人身分參選而落敗，到2018年首次走進議會，2022年再度連任，一轉眼就是12年。

楊華美提到，對她而言，政治就是生活，是人與人之間長期建立的關係，是一群人願意為了共同生活的地方，多做一點點事情。她一直努力在花蓮實踐的，就是這樣的政治。

她表示，長時間高度投入公共工作所帶來的耗損，比她過去願意承認的還要更深；而這些年政治環境的變化，也讓監督與問政需要付出愈來愈多的力氣。雖然從不後悔這12年的選擇，但她確實曾經一次又一次告訴自己，再努力一點、再撐一下，因為還有很多事情沒有完成，但自己慢慢明白，公共事務永遠不會有「全部做完」的一天，經過很長時間思考，決定這一次不再競選連任。

「這不是一個輕鬆的決定」楊華美表示，支持她的朋友們會感到失望，她心裡也有許多不捨，但如果民主政治是共同相信的事情，就不能只依靠某一個人一直留在同一個位置上。

面對年底選舉，楊華美提攜子弟兵陳雅慧、簡子涵，分別參選吉安鄉民代表及花蓮市民代表。楊華美表示，這幾年開始和一些願意走進地方政治的夥伴一起「翻土」，有人仍在醞釀，有人則已經準備好在2026年的花蓮市與吉安地區投入選戰。接下來，換他們上場。

聲明最後她向一路走來並肩作戰的夥伴、信任團隊的鄉親，以及一次次把選票與託付交給她的花蓮家人表達感謝。楊華美說，這一次想讓自己停下來，喘一口氣。但休息不是放棄，離開議員的位置更不是離開政治。至於下一步會走到哪裡？她想先留一點時間給自己，不急著回答。

楊華美也提到，18日晚間6時會在她的起點之一「璞石咖啡」跟大家聊聊，因場地有限，歡迎先報名。

花蓮縣議會無黨政團總召楊華美提攜子弟兵參選，但今天突然宣布不選連任。圖／楊華美服務處提供
花蓮縣議會無黨政團總召楊華美提攜子弟兵參選，但今天突然宣布不選連任。圖／楊華美服務處提供

2026九合一選舉 花蓮

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從政近30年不再參與選舉 黃珊珊：沒有遺憾

花蓮縣長選舉 4人同日登記

柯美蘭前發言人上屆市議員落選頭 「最美里長」林京玲這次不戰了

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

相關新聞

魏平政親送競總邀請函 王惠美不在縣長室「等15分鐘」才有人收

彰化縣長王惠美是否參加六日國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部成立大會，被認為是兩人破冰的指標，不過，王惠美卻表示只收到行程表。魏平政今天下午親自送達邀請函到縣長室，卻空等15分鐘，縣長室人員告以縣長因公外出，才代為收下邀請函。

王惠美稱多次碰面沒被邀約輔選 蕭景田：一直想聊「但場合不適合」

國民黨彰化縣長選舉人選話題不斷，彰化縣長王惠美今天親上火線，說明她在黨內提名過程的想法，她提到地方活動場合中多次碰到縣黨部主委蕭景田，「他從來沒有跟我提過輔選的事情」，對此蕭景田說，確實碰過王縣長，但婚喪喜慶活動談不了事，多次透過秘書約訪都碰壁，「實在很想見她一面」。

再添1名政治素人！73歲牙醫圓夢參選嘉市長 低調不習慣面對鏡頭

嘉市長選舉參選人登記下午截止，選戰最後一刻再添一名政治素人！73歲牙醫師林安得登記截止前1個多小時，獨自現身選委會完成登記，成為市長選戰第4位獨立參選人。林安得首次選舉相當低調，媒體採訪一度不願受訪。他戴口罩完成登記後，面對記者要求採訪，只簡單表示不習慣面對媒體。經記者提醒，既然決定參選，就應該讓市民認識、了解參選理念，他才取下口罩接受拍照及簡短訪問。

當面開砲！范振宗嗆鄭麗文 選輸就是最大戰犯

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨天登記參選，黨主席鄭麗文、老縣長范振宗相挺。范振宗致詞時手指著鄭麗文說，對內藍營未整合，對外與白營未談妥，「如果選輸，最大戰犯就是妳」；范一度伸手比畫疑似朝鄭「呼巴掌」，范事後稱「愛之深、責之切」。鄭麗文致詞一度口誤喊出「藍白對決」，台下民眾高喊糾正，她隨即改口笑稱是「藍綠對決」。

竹北激戰 藍綠白同日登記

竹北市長選情牽動藍綠白聲勢，民眾黨邱臣遠、國民黨吳旭智與民進黨曾聖凱昨天都登記參選，加上日前以無黨籍身分登記參選的前立委李貞秀，炒熱全國最大縣轄市長選情。

屏東市雙姝對決！市長周佳琪登記參選拚連任 打造安居樂業好所在

爭取連任的國民黨籍屏東市長周佳琪今天登記參選，將與民進黨提名的梁育慈進行「雙姝對決」。周佳琪表示，屏東市已經有好的開始，現在有愈來愈多的科技大廠來設廠；讓屏東市有好的就業、好的生活是她的施政目標，要打造屏東市為一個「安居樂業好生活」的好所在。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。