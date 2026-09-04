拋震撼彈 花蓮無黨政團總召楊華美宣布不選連任

花蓮縣議會無黨政團總召楊華美下午在社群平台發布「不再競選連任聲明」，震撼在地政壇。聲明中未明確說明不選的原因，僅表示要「做一個翻土的人」，18日將辦分享會說明心情；記者致電，目前尚未獲得回應。

楊華美是社工出身，連任兩屆，8年來在議會問政犀利，也擔任無黨政團總召，常與民進黨議會黨團聯手監督縣政。她今天上午還在縣議會臨時大會審查縣府礦石稅等提案，突然在今天下午5時選舉登記截止後，透過社群發表千餘字的「做一個翻土的人：2026年不再競選連任聲明」。

文中一開始就說，「這是一個我想了很久，也極不容易做出的決定」，細數她從2014年首度以政治素人身分參選而落敗，到2018年首次走進議會，2022年再度連任，一轉眼就是12年。

楊華美提到，對她而言，政治就是生活，是人與人之間長期建立的關係，是一群人願意為了共同生活的地方，多做一點點事情。她一直努力在花蓮實踐的，就是這樣的政治。

她表示，長時間高度投入公共工作所帶來的耗損，比她過去願意承認的還要更深；而這些年政治環境的變化，也讓監督與問政需要付出愈來愈多的力氣。雖然從不後悔這12年的選擇，但她確實曾經一次又一次告訴自己，再努力一點、再撐一下，因為還有很多事情沒有完成，但自己慢慢明白，公共事務永遠不會有「全部做完」的一天，經過很長時間思考，決定這一次不再競選連任。

「這不是一個輕鬆的決定」楊華美表示，支持她的朋友們會感到失望，她心裡也有許多不捨，但如果民主政治是共同相信的事情，就不能只依靠某一個人一直留在同一個位置上。

面對年底選舉，楊華美提攜子弟兵陳雅慧、簡子涵，分別參選吉安鄉民代表及花蓮市民代表。楊華美表示，這幾年開始和一些願意走進地方政治的夥伴一起「翻土」，有人仍在醞釀，有人則已經準備好在2026年的花蓮市與吉安地區投入選戰。接下來，換他們上場。

聲明最後她向一路走來並肩作戰的夥伴、信任團隊的鄉親，以及一次次把選票與託付交給她的花蓮家人表達感謝。楊華美說，這一次想讓自己停下來，喘一口氣。但休息不是放棄，離開議員的位置更不是離開政治。至於下一步會走到哪裡？她想先留一點時間給自己，不急著回答。

楊華美也提到，18日晚間6時會在她的起點之一「璞石咖啡」跟大家聊聊，因場地有限，歡迎先報名。