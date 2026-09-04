因國籍遭解除議員職務 史雪燕再戰南投縣議員：陸配也有參政權

曾因國籍問題遭內政部解除南投縣議員職務的史雪燕，今天以無黨籍身分完成南投縣第一選區議員登記，再度投入選戰。面對外界關注參選資格，她強調已提出相關資料，並稱國籍問題是假議題；縣選委會則將函請相關機關查證，最終資格仍待中選會認定。

史雪燕2021年遞補成為南投縣首名大陸籍配偶縣議員，任期至2022年12月24日。內政部去年12月認定她未辦理放棄中華人民共和國國籍，依國籍法解除公職；她訴願遭駁回後再提行政訴訟，目前仍在審理。

史雪燕再度參選第一選區縣議員，今天完成登記。史雪燕說，來台30年的陸配要參政並不容易，但她始終相信，願意在台灣生活、打拚、照顧家庭及參與社區，就應該有參與公共事務、為地方服務的機會。

她過去曾擔任縣議員，深入地方替鄉親爭取建設，這幾年也持續走訪社區，關心長輩、婦女、孩子及農民需求。許多鄉親鼓勵她「不要放棄，地方需要願意做事的人」，因此她決定再次站出來，接受選民檢驗。

她也強調，參政不是為了證明自己多了不起，而是民主的價值就是讓每個願意付出的人都有公平參與的機會，這次參選也是她對陸配參政及服務鄉親的堅持。

史雪燕今天提出2007年交給移民署的「喪失原籍證明具結書（人在台灣使用）」等資料，並勾選未在大陸地區設籍、不具中華民國以外國家國籍。對於是否已放棄中國國籍，她未正面回答，僅稱「國籍議題是假議題」，並認為兩岸不是國與國關係。

南投縣選委會表示，將依選罷法第26條查證消極資格，函請南投地檢署等6個機關查核，9月24日召開委員會初審，若通過再送中選會複審，最終參選資格由中選會認定。