快訊

林書煒21歲女兒曝光！蔡中泠美貌撞臉媽媽 早稻田學霸身分也被起底

周日水氣略減！科羅旺颱風發威到周末 下周迎今年首波東北季風

妹子第一次住汽車旅館 見超大浴室傻眼：是要多少人一起洗澡？

因國籍遭解除議員職務 史雪燕再戰南投縣議員：陸配也有參政權

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
遭內政部以違反國籍法解職的前南投縣議員史雪燕，今天以無黨籍身分完成南投縣議員選舉登記。圖／民眾提供
遭內政部以違反國籍法解職的前南投縣議員史雪燕，今天以無黨籍身分完成南投縣議員選舉登記。圖／民眾提供

曾因國籍問題遭內政部解除南投縣議員職務的史雪燕，今天以無黨籍身分完成南投縣第一選區議員登記，再度投入選戰。面對外界關注參選資格，她強調已提出相關資料，並稱國籍問題是假議題；縣選委會則將函請相關機關查證，最終資格仍待中選會認定。

史雪燕2021年遞補成為南投縣首名大陸籍配偶縣議員，任期至2022年12月24日。內政部去年12月認定她未辦理放棄中華人民共和國國籍，依國籍法解除公職；她訴願遭駁回後再提行政訴訟，目前仍在審理。

史雪燕再度參選第一選區縣議員，今天完成登記。史雪燕說，來台30年的陸配要參政並不容易，但她始終相信，願意在台灣生活、打拚、照顧家庭及參與社區，就應該有參與公共事務、為地方服務的機會。

她過去曾擔任縣議員，深入地方替鄉親爭取建設，這幾年也持續走訪社區，關心長輩、婦女、孩子及農民需求。許多鄉親鼓勵她「不要放棄，地方需要願意做事的人」，因此她決定再次站出來，接受選民檢驗。

她也強調，參政不是為了證明自己多了不起，而是民主的價值就是讓每個願意付出的人都有公平參與的機會，這次參選也是她對陸配參政及服務鄉親的堅持。

史雪燕今天提出2007年交給移民署的「喪失原籍證明具結書（人在台灣使用）」等資料，並勾選未在大陸地區設籍、不具中華民國以外國家國籍。對於是否已放棄中國國籍，她未正面回答，僅稱「國籍議題是假議題」，並認為兩岸不是國與國關係。

南投縣選委會表示，將依選罷法第26條查證消極資格，函請南投地檢署等6個機關查核，9月24日召開委員會初審，若通過再送中選會複審，最終參選資格由中選會認定。

2026九合一選舉 南投縣 陸配

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柯美蘭前發言人上屆市議員落選頭 「最美里長」林京玲這次不戰了

金門縣長選舉6人搶位！梁文韜登記喊和平島 議員增11人搶攻席次

「女王蜂」黃玉芬確定不選彰化市長 姊姊黃玉如接棒出馬

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

相關新聞

魏平政親送競總邀請函 王惠美不在縣長室「等15分鐘」才有人收

彰化縣長王惠美是否參加六日國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部成立大會，被認為是兩人破冰的指標，不過，王惠美卻表示只收到行程表。魏平政今天下午親自送達邀請函到縣長室，卻空等15分鐘，縣長室人員告以縣長因公外出，才代為收下邀請函。

王惠美稱多次碰面沒被邀約輔選 蕭景田：一直想聊「但場合不適合」

國民黨彰化縣長選舉人選話題不斷，彰化縣長王惠美今天親上火線，說明她在黨內提名過程的想法，她提到地方活動場合中多次碰到縣黨部主委蕭景田，「他從來沒有跟我提過輔選的事情」，對此蕭景田說，確實碰過王縣長，但婚喪喜慶活動談不了事，多次透過秘書約訪都碰壁，「實在很想見她一面」。

再添1名政治素人！73歲牙醫圓夢參選嘉市長 低調不習慣面對鏡頭

嘉市長選舉參選人登記下午截止，選戰最後一刻再添一名政治素人！73歲牙醫師林安得登記截止前1個多小時，獨自現身選委會完成登記，成為市長選戰第4位獨立參選人。林安得首次選舉相當低調，媒體採訪一度不願受訪。他戴口罩完成登記後，面對記者要求採訪，只簡單表示不習慣面對媒體。經記者提醒，既然決定參選，就應該讓市民認識、了解參選理念，他才取下口罩接受拍照及簡短訪問。

當面開砲！范振宗嗆鄭麗文 選輸就是最大戰犯

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨天登記參選，黨主席鄭麗文、老縣長范振宗相挺。范振宗致詞時手指著鄭麗文說，對內藍營未整合，對外與白營未談妥，「如果選輸，最大戰犯就是妳」；范一度伸手比畫疑似朝鄭「呼巴掌」，范事後稱「愛之深、責之切」。鄭麗文致詞一度口誤喊出「藍白對決」，台下民眾高喊糾正，她隨即改口笑稱是「藍綠對決」。

竹北激戰 藍綠白同日登記

竹北市長選情牽動藍綠白聲勢，民眾黨邱臣遠、國民黨吳旭智與民進黨曾聖凱昨天都登記參選，加上日前以無黨籍身分登記參選的前立委李貞秀，炒熱全國最大縣轄市長選情。

屏東市雙姝對決！市長周佳琪登記參選拚連任 打造安居樂業好所在

爭取連任的國民黨籍屏東市長周佳琪今天登記參選，將與民進黨提名的梁育慈進行「雙姝對決」。周佳琪表示，屏東市已經有好的開始，現在有愈來愈多的科技大廠來設廠；讓屏東市有好的就業、好的生活是她的施政目標，要打造屏東市為一個「安居樂業好生活」的好所在。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。