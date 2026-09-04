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周啓揚參選中市東南區盼多一席年輕人 國民黨部：下周二開考紀會

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
周啓揚未獲國民黨提名，今登記參選台中市東南區議員，表示東南區有4席議員，應該要留1席給年輕專業。國民黨部表示，針對違紀參選，下周二將開考紀會。圖／取自周啓揚臉書
周啓揚未獲國民黨提名，今登記參選台中市東南區議員，表示東南區有4席議員，應該要留1席給年輕專業。國民黨部表示，針對違紀參選，下周二將開考紀會。圖／取自周啓揚臉書

年底選舉登記最後一天，國民黨籍周啓揚登記參選台中市東南區議員，他表示自己沒有顯赫的背景，也不是政治家族，但東南區有4席議員，應該要留1席給年輕專業。周未獲藍營推薦，國民黨台中市黨部表示，下周二會針對所有違紀參選的黨員開考紀會。

周啓揚發文表示，完成登記的那一刻心裡有很多感觸，他沒有顯赫的政治背景，更非政治家族，沒有一條早已鋪好的路，很多人問他「這麼辛苦、沒有背景和資源，為何還要選」？他也曾經自問，是不是還要繼續走下去，無論如何，答案始終沒有變。

周啓揚說，這段期間在市場握過一雙一雙手、在街頭聽了一個又一個故事，也走進一個又一個社區看見大小問題，發現自己參選遇到的困難，其實也不算什麼；真正辛苦的是每天為房貸、孩子和生活奔波的家庭，真正無奈地是未同一個問題多次陳情卻無果的市民，真正需要的機會的則是和他一樣沒有背景靠山的人。

周啓揚強調，年輕人可以沒有背景，但不能沒有志氣，他想要進入議會，不是為了成為另一個傳統政治人物，而是帶進新思維、提出新作法；他具備地政和都市計畫專業背景，可以從1間房子看見1個家庭、從1個家庭看見1個社區，再從1個社區看見整座城市的發展。

周啓揚主張，市政不能總是等問題發生才解決，應該要將新思維與作法導入市政，用科技提升效率，讓更多民眾參與政治；東南區有4席議員，東南區也需要改變，需要1席年輕議員，跳脫老派政治，讓專業進入議會，翻轉地方政治。

周啓揚並未退黨參選，他表示會尊重黨的決定。國民黨台中市黨部表示，目前有3名未獲推薦仍違紀參選的黨員，分別是東南區周啓揚、太平區張書華與山地原住民選區瓦力司‧比尤，黨部會在9月8日開考紀會，會後將處分送交黨中央核備。

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