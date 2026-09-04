73歲牙醫最後一刻缺證件無法補齊 參選夢碎

嘉義市長選舉參選人登記下午5時截止，截止前，73歲牙醫師林安得最後關頭出現變化。選委會審查資料發現缺少證件，通知補件，但林安得表示無法提供，最終未能完成登記，選委會將證件保證金退還他。

林安得原是市長選舉登記最後最大變數。他在下午登記截止前1個多小時，獨自帶相關證件前往選委會，原本外界一度認為他已完成登記，成為市長選舉第6位參選人。沒想到，原本被視為「完成登記」，卻在選委會發現資料不完整。選委會通知他補齊證件，但林表示無法提供，最後在登記截止前，仍未能完成法定程序，相關證件及保證金選委會退還。

市長選舉5人競逐，包括率先登記的獨立參選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，北藝大前校長陳愷璜、藍白共推前立委張啓楷、民進黨提名立委王美惠，以及獨立參選人王義成。