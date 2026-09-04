快訊

林書煒21歲女兒曝光！蔡中泠美貌撞臉媽媽 早稻田學霸身分也被起底

周日水氣略減！科羅旺颱風發威到周末 下周迎今年首波東北季風

妹子第一次住汽車旅館 見超大浴室傻眼：是要多少人一起洗澡？

黃敏惠台東挺吳秀華 親筆題「秀自己、秀台東！」送祝福

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東縣長參選人吳秀華（左）今天競選總部迎來嘉義市長黃敏惠（右）到場加油打氣。圖／吳秀華競總辦公室提供
國民黨台東縣長參選人吳秀華（左）今天競選總部迎來嘉義市長黃敏惠（右）到場加油打氣。圖／吳秀華競總辦公室提供

國民黨台東縣長參選人吳秀華今天競選總部迎來嘉義市長黃敏惠，黃敏惠特別到場為吳秀華加油打氣，除表達支持，也分享多年從政及城市治理經驗，兩人交流氣氛溫暖，讓吳秀華直呼「受益良多」。

吳秀華表示，黃敏惠長期深耕地方，累積豐富市政經驗，今天特別撥空來到競選總部，不僅給予精神上的支持，也分享許多第一線治理城市的經驗，對自己未來面對台東發展與治理有很大的啟發。

活動中，黃敏惠也親筆在吳秀華競選總部留下「秀自己、秀台東！」字句，為吳秀華送上祝福。吳秀華表示，這不只是一句加油，更是一份期許，提醒自己勇敢展現自己、認真為台東打拚，也要把台東最好的一面「秀」給全台灣看。

吳秀華指出，自己參選縣長，是希望將多年地方服務、議會監督及基層累積的經驗，轉化為推動台東進步的力量。未來若有機會執政，將持續深入基層、傾聽鄉親聲音，面對台東問題不迴避，需要改革的地方就勇敢推動。

她也感謝黃敏惠特別從嘉義來到台東，為自己的選戰加油。吳秀華說，這份支持將化為繼續向前的力量，會用最大的努力讓台東越來越好，朝更進步、更有希望，也更幸福的城市邁進。

黃敏惠並留下「秀自己、秀台東！」字句，為吳秀華參選台東縣長送上祝福。圖／吳秀華競總辦公室提供
黃敏惠並留下「秀自己、秀台東！」字句，為吳秀華參選台東縣長送上祝福。圖／吳秀華競總辦公室提供

黃敏惠 吳秀華 2026九合一選舉 台東縣選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東縣長選戰4搶1成形！李吳穎智、王志偉最後一天登記拚到底

陳銘風登記參選拚台東市長連任 兒子搶市代有望問政老爸

陳其邁面授「高雄緊緊緊」蘇巧慧：新北更會衝

江啟臣參選市長登記後 簽名文昌筆轉贈子弟兵許育璿叮嚀「為民服務」

相關新聞

魏平政親送競總邀請函 王惠美不在縣長室「等15分鐘」才有人收

彰化縣長王惠美是否參加六日國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部成立大會，被認為是兩人破冰的指標，不過，王惠美卻表示只收到行程表。魏平政今天下午親自送達邀請函到縣長室，卻空等15分鐘，縣長室人員告以縣長因公外出，才代為收下邀請函。

王惠美稱多次碰面沒被邀約輔選 蕭景田：一直想聊「但場合不適合」

國民黨彰化縣長選舉人選話題不斷，彰化縣長王惠美今天親上火線，說明她在黨內提名過程的想法，她提到地方活動場合中多次碰到縣黨部主委蕭景田，「他從來沒有跟我提過輔選的事情」，對此蕭景田說，確實碰過王縣長，但婚喪喜慶活動談不了事，多次透過秘書約訪都碰壁，「實在很想見她一面」。

再添1名政治素人！73歲牙醫圓夢參選嘉市長 低調不習慣面對鏡頭

嘉市長選舉參選人登記下午截止，選戰最後一刻再添一名政治素人！73歲牙醫師林安得登記截止前1個多小時，獨自現身選委會完成登記，成為市長選戰第4位獨立參選人。林安得首次選舉相當低調，媒體採訪一度不願受訪。他戴口罩完成登記後，面對記者要求採訪，只簡單表示不習慣面對媒體。經記者提醒，既然決定參選，就應該讓市民認識、了解參選理念，他才取下口罩接受拍照及簡短訪問。

當面開砲！范振宗嗆鄭麗文 選輸就是最大戰犯

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨天登記參選，黨主席鄭麗文、老縣長范振宗相挺。范振宗致詞時手指著鄭麗文說，對內藍營未整合，對外與白營未談妥，「如果選輸，最大戰犯就是妳」；范一度伸手比畫疑似朝鄭「呼巴掌」，范事後稱「愛之深、責之切」。鄭麗文致詞一度口誤喊出「藍白對決」，台下民眾高喊糾正，她隨即改口笑稱是「藍綠對決」。

竹北激戰 藍綠白同日登記

竹北市長選情牽動藍綠白聲勢，民眾黨邱臣遠、國民黨吳旭智與民進黨曾聖凱昨天都登記參選，加上日前以無黨籍身分登記參選的前立委李貞秀，炒熱全國最大縣轄市長選情。

屏東市雙姝對決！市長周佳琪登記參選拚連任 打造安居樂業好所在

爭取連任的國民黨籍屏東市長周佳琪今天登記參選，將與民進黨提名的梁育慈進行「雙姝對決」。周佳琪表示，屏東市已經有好的開始，現在有愈來愈多的科技大廠來設廠；讓屏東市有好的就業、好的生活是她的施政目標，要打造屏東市為一個「安居樂業好生活」的好所在。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。