黃敏惠台東挺吳秀華 親筆題「秀自己、秀台東！」送祝福

國民黨台東縣長參選人吳秀華今天競選總部迎來嘉義市長黃敏惠，黃敏惠特別到場為吳秀華加油打氣，除表達支持，也分享多年從政及城市治理經驗，兩人交流氣氛溫暖，讓吳秀華直呼「受益良多」。

吳秀華表示，黃敏惠長期深耕地方，累積豐富市政經驗，今天特別撥空來到競選總部，不僅給予精神上的支持，也分享許多第一線治理城市的經驗，對自己未來面對台東發展與治理有很大的啟發。

活動中，黃敏惠也親筆在吳秀華競選總部留下「秀自己、秀台東！」字句，為吳秀華送上祝福。吳秀華表示，這不只是一句加油，更是一份期許，提醒自己勇敢展現自己、認真為台東打拚，也要把台東最好的一面「秀」給全台灣看。

吳秀華指出，自己參選縣長，是希望將多年地方服務、議會監督及基層累積的經驗，轉化為推動台東進步的力量。未來若有機會執政，將持續深入基層、傾聽鄉親聲音，面對台東問題不迴避，需要改革的地方就勇敢推動。

她也感謝黃敏惠特別從嘉義來到台東，為自己的選戰加油。吳秀華說，這份支持將化為繼續向前的力量，會用最大的努力讓台東越來越好，朝更進步、更有希望，也更幸福的城市邁進。