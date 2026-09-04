台東縣長選戰4搶1成形！李吳穎智、王志偉最後一天登記拚到底

115年地方公職人員選舉參選人領表、登記今天截止，台東縣長選戰正式形成「4搶1」局面，除國民黨吳秀華、民進黨陳瑩兩名主要政黨候選人已完成登記外，無黨籍李吳穎智、王志偉也趕在最後一天完成登記，兩人備妥相關資料並繳交16萬元保證金，讓台東縣長選舉增添變數。

李吳穎智甚至因病住院，仍特別向醫院請假，趕赴台東縣政府完成縣長參選登記，展現參選決心。他表示，這次參選提出「乾淨政治、安居、樂業」三大政見，希望打破台東過去藍綠兩大陣營的選擇框架。

李吳穎智表示，支持他的族群相當多元，包括青年、弱勢、原住民、外省第二代、軍人子弟、勞工及農民等。他強調，參選就是希望讓台東選民除了藍綠及既有政治勢力之外，能夠多一個選擇。

另一名無黨籍參選人王志偉也在最後一天完成登記。現年66歲的王志偉表示，參選縣長的念頭在心中已經想了16年，如今決定踏出這一步，是因為「不選，以後會後悔」。

王志偉指出，台東過去30年無論GDP、生活水準或交通建設，都還有很大的進步空間，「台東只有空氣好」並不是他認為應該滿足的現況。他希望透過參選，鼓勵縣民投下理性的一票，為台東未來尋找新的可能。

王志偉畢業於中國文化大學，目前擔任台東釋迦生產合作社理事主席，過去曾在企業擔任管理職務，具有農企業及基層實務經驗。過去從未參選村里長或民意代表的他，這次首度投入選舉，就直接挑戰台東縣長。

李吳穎智則具外省、客家、閩南及阿美族多元血統，畢業於輔仁大學法律及體育雙學士，並副修新聞系，過去工作經歷多元，強調自己對不同族群及基層民眾的需求具有一定程度的了解。