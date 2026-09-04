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台東縣長選戰4搶1成形！李吳穎智、王志偉最後一天登記拚到底

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
無黨籍台東縣長參選人李吳穎智今趕在登記截止最後一天完成參選登記，即使因病住院仍特別向醫院請假參加登記，提出「乾淨政治、安居、樂業」三大政見。記者尤聰光／攝影
無黨籍台東縣長參選人李吳穎智今趕在登記截止最後一天完成參選登記，即使因病住院仍特別向醫院請假參加登記，提出「乾淨政治、安居、樂業」三大政見。記者尤聰光／攝影

115年地方公職人員選舉參選人領表、登記今天截止，台東縣長選戰正式形成「4搶1」局面，除國民黨吳秀華、民進黨陳瑩兩名主要政黨候選人已完成登記外，無黨籍李吳穎智、王志偉也趕在最後一天完成登記，兩人備妥相關資料並繳交16萬元保證金，讓台東縣長選舉增添變數。

李吳穎智甚至因病住院，仍特別向醫院請假，趕赴台東縣政府完成縣長參選登記，展現參選決心。他表示，這次參選提出「乾淨政治、安居、樂業」三大政見，希望打破台東過去藍綠兩大陣營的選擇框架。

李吳穎智表示，支持他的族群相當多元，包括青年、弱勢、原住民、外省第二代、軍人子弟、勞工及農民等。他強調，參選就是希望讓台東選民除了藍綠及既有政治勢力之外，能夠多一個選擇。

另一名無黨籍參選人王志偉也在最後一天完成登記。現年66歲的王志偉表示，參選縣長的念頭在心中已經想了16年，如今決定踏出這一步，是因為「不選，以後會後悔」。

王志偉指出，台東過去30年無論GDP、生活水準或交通建設，都還有很大的進步空間，「台東只有空氣好」並不是他認為應該滿足的現況。他希望透過參選，鼓勵縣民投下理性的一票，為台東未來尋找新的可能。

王志偉畢業於中國文化大學，目前擔任台東釋迦生產合作社理事主席，過去曾在企業擔任管理職務，具有農企業及基層實務經驗。過去從未參選村里長或民意代表的他，這次首度投入選舉，就直接挑戰台東縣長。

李吳穎智則具外省、客家、閩南及阿美族多元血統，畢業於輔仁大學法律及體育雙學士，並副修新聞系，過去工作經歷多元，強調自己對不同族群及基層民眾的需求具有一定程度的了解。

無黨籍台東縣長參選人王志偉今天完成參選登記，他表示參選念頭已經想了16年，「不選，以後會後悔」，首度參選公職就直接挑戰台東縣長。記者尤聰光／攝影
無黨籍台東縣長參選人王志偉今天完成參選登記，他表示參選念頭已經想了16年，「不選，以後會後悔」，首度參選公職就直接挑戰台東縣長。記者尤聰光／攝影

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