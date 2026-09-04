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再添1名政治素人！73歲牙醫圓夢參選嘉市長 低調不習慣面對鏡頭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長選舉參選人登記下午截止，選戰最後一刻再添一名政治素人！73歲牙醫師林安得登記截止前1個多小時，獨自現身選委會完成登記，成為市長選戰第4位獨立參選人。記者魯永明／攝影
嘉市長選舉參選人登記下午截止，選戰最後一刻再添一名政治素人！73歲牙醫師林安得登記截止前1個多小時，獨自現身選委會完成登記，成為市長選戰第4位獨立參選人。記者魯永明／攝影

嘉市長選舉參選人登記下午截止，選戰最後一刻再添一名政治素人！73歲牙醫師林安得登記截止前1個多小時，獨自現身選委會完成登記，成為市長選戰第4位獨立參選人。林安得首次選舉相當低調，媒體採訪一度不願受訪。他戴口罩完成登記後，面對記者要求採訪，只簡單表示不習慣面對媒體。經記者提醒，既然決定參選，就應該讓市民認識、了解參選理念，他才取下口罩接受拍照及簡短訪問。

相較其他參選人拋出政見，林安德政見簡單，只寫下「美麗嘉義、安全家園」8個字，對於參選抱負沒有多談。他認為嘉市經過多年建設，硬體建設大致經完成，接下來更重要是讓市民生活變得更好。林安得坦言，得知他要投入選舉，不少人勸阻，但他仍決定踏出這一步。他以自己「42年次」人生走過相當長歲月，選市長是想完成人生夢想。

林安得在部立嘉義醫院擔任牙科主治醫師，學歷中山醫學院牙醫系，經歷: 東元綜合醫院、省立嘉義醫院、澎湖醫院、聖馬爾定醫院、桃園醫院，專長:兒童牙科及矯正、根管治療、牙體復形〈補牙〉、牙周病及假牙製作、下顎前突學童之矯正治。

市長選舉6人競逐局面，包括率先登記的獨立參選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，北藝大前校長陳愷璜、藍白共推張啓楷、民進黨提名立委王美惠，獨立參選人王義成，最後加入戰局的林安得。

張啓楷與王美惠分別代表藍白陣營與民進黨，成為選戰主軸；餘4人以無黨籍參選，市長選舉形成「兩大陣營對決、獨立參選人突圍」競逐局面。政治素人突襲參選，能否在選戰掀起波瀾，成為市長選戰另一個值得觀察的焦點。

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