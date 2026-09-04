年底將卸任…侯友宜掛心這些市政未完成 盼李四川也好好做事

新北市議會今日進行市政總質詢，由於市長侯友宜年底將卸任，藍營議員質詢時顯得離情依依，還齊聚贈送一幅畫有母雞的紀念盤給侯市長，象徵侯友宜是新北最強母雞，議員也高喊「安居樂業、功在新北」口號，感謝侯友宜為新北服務十六年。議員詢問若年底若李四川當選要送那些祝福話語? 侯友宜表示「好好做事，腳踏實地努力往前走，這才是最重要的事」。

侯友宜今日也特別陪同李四川前往選委會完成登記，議員劉美芳詢問，近月李四川民調持續穩定領先，市長心中是否有尚未完成的市政的「遺珠之憾」，寄望未來的川伯繼續推動？

侯友宜強調有三項核心建設須加緊腳步推進，包括塭仔圳重劃開發案，此案攸關五股、泰山及新莊地區的整體轉型發展，另樹林大巨蛋案，不僅是串聯北台灣交通與運動產業的重要樞紐，更是帶動區域翻轉的中心點，第三項是捷運路網建構，雖他任內已完工4條捷運，後面還有7線要蓋，這些都需趕緊實現，才能帶動都市城鄉的發展。

議員詢問市長對川伯有哪些期許，及想要對川伯說的話，侯友宜則強調，能夠好好做事，腳踏實地努力往前走，把事情做好才是最重要的事。