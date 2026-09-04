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再攪動藍綠選局？葉竹林今登記參選澎湖縣長 曾拿下3成選票分蝕藍營

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林今天赴澎湖縣選委會登記參選。圖／葉竹林辦公室提供
無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林今天赴澎湖縣選委會登記參選。圖／葉竹林辦公室提供

2026澎湖縣長選戰進入登記最後階段，戰局持續升溫，前馬公市長葉竹林今天在妻子、競選幹部及支持者的擁促下，前往澎湖縣選舉委員會完成登記，正式宣告投身縣長大選，葉竹林受訪時將本次參選定位為「平民百姓對抗權貴與財團」，並提出任內興建焚化爐、反對陸上風車設置，以及明年普發1萬元經濟振興禮金等政策主張。

葉竹林表示，澎湖的未來不該持續陷於藍綠對抗的泥淖，而是要回到誰了解地方、誰能解決問題的本質。他強調，今天完成登記並非選戰的終點，而是向全體澎湖鄉親交出一張責任狀。

談及未來的治理藍圖，葉竹林重申保護澎湖土地與環境的決心，他堅決反對在縣內設置風力發電設施，避免破壞自然生態與影響居民生活，面對困擾離島多年的垃圾問題，他承諾若當選，將在任內興建焚化爐，徹底解決垃圾危機。此外，為刺激在地消費，他規畫將明年訂為經濟年，推動每名縣民普發1萬元振興金。 

葉竹林最後強調，接下來將走遍6鄉市及各大離島，以「讓生活降本、讓離島升級、讓經濟繁榮、讓青年留鄉」4大方向爭取鄉親認同。

地方政壇人士分析，2022年澎湖縣長選戰，當時由國民黨籍的馬公市長葉竹林因不滿黨內提名機制，退黨跨足角逐縣長寶座，在藍綠強大夾擊下，葉竹林憑藉在馬公市經營多年的深厚基層實力，最終囊括逾1萬5千票、高達30.02%的得票率，嚴重分蝕了國民黨參選人賴峰偉票源，直接導致藍營分裂、政權易手。

民進黨陳光復當年僅以18777票、36.64%的低空得票率險勝，葉竹林的關鍵第三勢力角色，無疑是奠定上屆藍輸綠勝的決定性因素。如今他再次以無黨籍身份參戰，將再度衝擊藍綠基本盤，澎湖選局恐將重演多方對峙的激戰場面。

無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林今天赴澎湖縣選委會登記參選。圖／葉竹林辦公室提供
無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林今天赴澎湖縣選委會登記參選。圖／葉竹林辦公室提供

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