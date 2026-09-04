苗縣鄉鎮市長參選人大致底定 後龍、獅潭、公館同額競選爭取連任

今天是115年地方公職人員選舉公告候選人登記作業最後一天，距離下午5點半截止時間倒數，苗栗縣人口最多的苗栗市、頭份市、竹南鎮備受矚目；當中，苗栗市有4人登記參選，最為激烈，頭份、竹南定調藍綠對決，而後龍鎮、獅潭鄉若再無人登記，將是現任鄉鎮長同額競選。

另外，公館鄉至下午3點半為止，仍無人登記參選，預料現任鄉長何在鑫將會選在最後一刻前往登記，爭取連任，但他卻仍未鬆口，僅低調表示「還沒做最後決定」。

頭份議員徐功凡、竹南鎮代會主席何秀綿都是苗縣藍營這次的重要選將，兩人轉換跑道並選在今天登記，現場由縣長鍾東錦、議長李文斌率競選團隊陪同下，順利完成參選登記，隊伍浩浩蕩蕩，展現高昂鬥志。

何秀綿表示，今天完成登記，不是慶祝的終點，而是承擔的起點。竹南有科學園區、有產業實力，也有不斷成長的人口；但交通、停車、托育、長照、教育以及老城區活化，已經不能再用過去的速度處理。她強調，「我不會把還沒完成的事情說成政績，但我一定把方向說清楚、把期程訂出來、把進度公開，接受所有鄉親的監督。」