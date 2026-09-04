又多1人！洪方隆登記參選高雄市長 稱希望改變7大問題

九合一選舉今天登記截止，高雄市長選舉今天又新增一人競爭，電腦公司負責人洪方隆今天下午登記參選，目前共有5人登記參選。洪方隆表示，參選市長是希望改變詐欺、食安、少子化及低薪等七大問題，且從高雄開始，全省候選人提出政見時都要負責，若未達成目標會有罰則。

司法改革黨主席張靜、民進黨賴瑞隆、國民黨柯志恩及無黨籍王肇民登記參選高雄市長，今天下午，長春藤電訊公司創辦人洪方隆也到高雄市選委會完成登記。洪方隆今年63歲，中興大學環境工程系畢業，曾至美國哥倫比亞大學深造。

洪方隆說，參選初衷是看見台灣出現政治鬥爭、詐騙、低薪、淹水與環境、食安、少子化及司法與公務人員太過政黨化等問題，希望藉由參選改變現況。

洪方隆說，政治人物應該要為自己提出的參選政見負起政治責任，所以他希望從高雄開始，全省候選人提出政見時就訂下量化目標，若無法達標就要接受懲罰。