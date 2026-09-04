魏平政親送競總邀請函 王惠美不在縣長室「等15分鐘」才有人收
彰化縣長王惠美是否參加六日國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部成立大會，被認為是兩人破冰的指標，不過，王惠美卻表示只收到行程表。魏平政今天下午親自送達邀請函到縣長室，卻空等15分鐘，縣長室人員告以縣長因公外出，才代為收下邀請函。
魏平政是由國民黨彰化縣黨部書記長顏文齊陪同，今天下午1時45分到達縣長室，魏平政坦承未事先與縣長約好，前來送六日競總成立大會的邀請函，不過，縣長外出，不在縣長室，但他說，他是帶著「誠意」而來。
魏平政說，其實，在王惠美出國時，他即透過line傳邀請函給縣府的秘書，邀請縣長出席，但秘書一直未回應。縣長回國後，昨天即與縣黨部書記長顏文齊預定今天下午，親自送邀請函給縣長，在連繫縣長秘書仍未獲回應，但他仍在今天送邀請函到縣長室。
魏平政抵縣長室時，也不便直接進去，就在門外，等著縣長室人員接邀請函，約過了15分鐘，才成功「送達」，他彎腰90度，表達誠意。
針對王惠美可能不會出席競總成立大會，魏平政說，他會繼續努力跑行程，而王縣長做好縣政就是輔選的最大後盾。
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