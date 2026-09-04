王惠美稱多次碰面沒被邀約輔選 蕭景田：一直想聊「但場合不適合」

國民黨彰化縣長選舉人選話題不斷，彰化縣長王惠美今天親上火線，說明她在黨內提名過程的想法，她提到地方活動場合中多次碰到縣黨部主委蕭景田，「他從來沒有跟我提過輔選的事情」，對此蕭景田說，確實碰過王縣長，但婚喪喜慶活動談不了事，多次透過秘書約訪都碰壁，「實在很想見她一面」。

王惠美說，這段期間以來，她在地方活動場合多次碰到蕭景田，但蕭景田從來沒有跟她提過輔選的事情。同樣地，李乾龍也只傳過2次簡訊給她，一次是邀請她參加全國黨代表大會，一次是8月18日邀請她參加隔天的行動中常會，但她都因時間緊迫，加上事前已有公務行程而無法出席。

王惠美表示，她是國民黨黨員，只是「人微言輕」；她也是彰化縣長，做一天和尚就要敲一天鐘，會拚到任期最後一天，只求問心無愧。

對此，蕭景田說，近期確實曾在一些婚喪喜慶場合遇到王惠美，但因王惠美身邊都有秘書、隨扈，大家來去匆匆，而且這樣的場合也談不了事情，「一直想和她聊一下，但沒有適當的機會」，所以自提名後，確實從來沒有機會直接與王惠美談這件事。

蕭景田表示，並非沒有聯繫，曾透過秘書聯絡，但一直沒有獲得回應；競選總部成立的邀請函也已透過書記長送到縣府，上面還有署名他的名字，照理說王惠美應該會看到。他坦言，實在不知道該如何接觸王惠美，但一直希望能拜見她，也非常期待王惠美9月6日能出席競選總部成立活動。

至於國民黨主席鄭麗文與王惠美之間的溝通是否有問題，蕭景田說，他並不清楚。先前王惠美曾推薦劉和然參選縣長，鄭麗文也曾詢問他的意見，他當時表示沒有意見，只是後來劉和然不願成為候選人，這個過程中的互動情形，他並不清楚。

蕭景田說，還是希望王惠美能全力投入輔選，如果雙方有任何情緒或問題，就好好溝通、化解誤會，「很想見王縣長一面」。他表示，無論是透過秘書聯絡碰面、送邀請函邀約出席活動，甚至前天魏平政登記時，也希望王惠美能陪同，但最終都沒有如願。