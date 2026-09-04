高雄市長選戰藍白合底定 柯文哲定調：全力輔選柯志恩

高雄市長選戰藍白合成形，民眾黨主席黃國昌日前南下輔選，與國民黨高雄市長候選人柯志恩同台並公開力挺，民眾黨創黨主席柯文哲今也表態，對柯志恩「就是全力輔選她」。

柯文哲今南下高雄輔選，媒體追問，黃國昌日前與柯志恩同台力挺，高雄市長人選是否也支持柯志恩？未來南下輔選，是否會安排黨籍議員參選人與柯志恩同台？柯文哲笑稱，「高雄天氣很熱，但選舉很冷」，他從媒體或網路觀察，目前高雄選情都算是很冷。

對於藍白合，柯文哲表示，選舉就是互相幫忙，至於實際如何輔選，視對方需求而定，告訴我們要做什麼，看能怎麼幫忙就全力幫；被問到是否支持柯志恩角逐高雄市長，柯文哲明確表示，就是全力輔選她。

未來是否會出現更多藍白同台場合，讓民眾黨議員候選人與柯志恩同台，他未把話說死，強調「有任何人要來幫忙輔選，我都歡迎」，並說政治上就是互相幫忙、互相尊重，對高雄選戰保留最大的合作空間。