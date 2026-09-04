影／范振宗作勢「掌摑」鄭麗文引熱議 時力主席王婉諭：最糟糕的示範

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨天登記，國民黨主席鄭麗文陪同出席，但在場的新竹前縣長范振宗做出朝鄭麗文臉部方向比畫出疑似「呼巴掌」的動作，相關影片曝光後引發網友熱議。時代力量黨主席王婉諭今天回應此事，批評范振宗這樣資深的男性政治人物在公開場合對一名女性黨主席動手，不管什麼理由她都無法接受，這也是民主政治「最糟糕的示範」。

范振宗昨天現身徐欣瑩登記現場時，先捶了一下鄭麗文的背，兩人也一度交頭接耳交談。隨後主持人介紹「歡迎范縣長來到現場力挺徐欣瑩」，鄭麗文再度轉身向後方的范振宗打招呼、雙手比出歡呼手勢。此時，范振宗朝鄭麗文臉部方向比畫，做出疑似「呼巴掌」的動作，鄭麗文也往後閃了一下，隨後雙手握住范振宗的手，並笑著面對，相關片段曝光後迅速在網路流傳，引發熱議。

王婉諭今天指出，她和鄭麗文的政治立場可說天差地遠，但有些話還是要講清楚，昨天看到前縣長掌摑鄭麗文的畫面，讓她看了非常不舒服，一個資深男性政治人物在公開場合對一名女性黨主席動手，不管什麼理由她都無法接受，對鄭麗文有什麼不滿可以跟對方吵、跟對方辯，公開批評鄭說過的每一句話，這些都是民主政治該有的樣子，但動手或暴力不是。政治人物用這種方式發洩情緒，是最糟的示範，她長期關心暴力問題，最怕的就是「暴力被合理化」。

王婉諭表示，如果今天討厭一個人就可以動手，那麼在家裡、在學校、在職場是不是也可照此邏輯打下去，藍白合已經鬧的夠難看了，真的不需要再用一個巴掌來證明自己多沒水準，不管范振宗原本想表達什麼，這一掌都已越線了，選舉可以激烈，可以難聽，但底線就是底線，不應該被任何藉口來模糊。