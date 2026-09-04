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黃國昌率民眾黨彰化隊聯合登記 賴銀柱不選縣長

中央社／ 彰化4日電

民眾黨彰化縣黨部副主委賴銀柱確定不參選彰化縣長，民眾黨主席黃國昌今天赴彰化陪同黨籍參選人登記時表示，現階段以議員、代表選舉為重要目標，未明確表態支持特定縣長人選。

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日前民眾黨彰化基層拋出賴銀柱參選彰化縣長議題，民眾黨彰化縣黨部表示，賴銀柱經思考及與主席討論後，不登記參選。

黃國昌接受媒體聯訪表示，當初提出這項可能性，主要是反映基層焦慮，也顯示支持者對民眾黨有所期待，不過現階段最重要目標仍是議員、代表選舉，希望在彰化打出全壘打。

至於民眾黨有無支持特定縣長參選人，黃國昌說，民眾黨有自己理念與價值，若其他縣長參選人有需要，再看如何合作，會按照自身選舉布局處理。

黃國昌表示，這次彰化為民眾黨提名布局最完整縣市，提名人數也是全國最多，彰化組織與後勤支援都有一定基礎，對彰化選情有信心。

至於竹北市長選舉藍白合破局，是否衝擊其他選區藍白合作，黃國昌說，新竹縣與竹北的事就留在那邊，其他區域民眾黨仍會堅守誠信、說到做到，不會開芭樂票；彰化鄉鎮市長選舉，民眾黨保持開放態度，以國民黨員林市長參選人凃俊任為例，雙方互動良好。

2026九合一選舉 彰化縣選舉

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