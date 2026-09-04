無視藍白合！何志勇仍登記參選新竹市長 黨內將開考紀會

國民黨中央日前定調新竹市採藍白合，未推人選並支持現任市長高虹安尋求連任，國民黨員出身的新竹市長參選人何志勇今天登記參選市長。對此，新竹市黨部回應，黨部會盡快召開考紀會議，並公告結果。

曾擔任中國國民黨發言人的新竹清華大學兼任助理教授何志勇，今天到新竹市選委會以無黨籍身分登記參選新竹市長，他認為國民黨不該缺席新竹市長。由於何志勇未拿到政黨推薦書，今天以無黨身份參選，但他目前仍是國民黨員。

對於何志勇仍堅持參選到底，國民黨新竹市黨部主委王志豪回應，日前已多次與何志勇溝通，何志勇已登記參選市長部分，屬於違紀參選，黨部會盡快召開考紀會議，並公告結果。

何志勇今天受訪表示，自己加入國民黨近20年，從未離開，是「忠貞的國民黨員」，也喊話盼黨中央能開放參選或報備參選。不過，據了解，黨內對其參選已有相關處理方向，將可能會開除黨籍。