選情艱困王惠美還原彰化縣長提名過程訴委屈 劉和然緩頰這樣回應
國民黨提名彰化縣長過程一波三折，現任縣長王惠美遭藍基層批評未全力輔選，王惠美今在臉書發文寫下2400多字的「真相永遠只有一個」，談及縣長提名過程的委屈，更指她曾舉薦不熟識的新北市副市長劉和然，但黨中央無視她的推薦，甚至她在國外多次聯繫主席鄭麗文卻也未獲得回應。
2026九合一選舉
王惠美更提及，鄭主席說劉和然副市長是她的白馬王子，但她的白馬王子有兩個，一個是老公，另一個是所有彰化縣民，事實上她和劉副市長也不熟識，他們在一次活動中巧遇，她猛然想起他是竹塘的優秀子弟，基於舉薦人才，於是有了邀請他參選縣長的念頭，還特別在去拜訪侯友宜市長後，並向黨中央建議把劉副市長列入考量人選之一，更表達願意為他操盤，擔任競選總部主委。
劉和然今受訪回應，謝謝王縣長一直以來的厚愛與肯定，銘感於心。這段時間縣長為了家鄉的未來與建設，付出了非常多的心力與思慮，令人敬佩，他個人的立場很單純就是留在新北市，專心把眼前的市政工作做好、全力配合侯市長。
針對彰化選情，劉和然說，大家都抱持最誠摯的祝福，只要對彰化好、對地方發展有幫助，未來如果有需要他盡一份心力的地方，他一定義不容辭，祝福彰化未來越來越好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。