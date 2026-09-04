選情艱困王惠美還原彰化縣長提名過程訴委屈 劉和然緩頰這樣回應

國民黨提名彰化縣長過程一波三折，現任縣長王惠美遭藍基層批評未全力輔選，王惠美今在臉書發文寫下2400多字的「真相永遠只有一個」，談及縣長提名過程的委屈，更指她曾舉薦不熟識的新北市副市長劉和然，但黨中央無視她的推薦，甚至她在國外多次聯繫主席鄭麗文卻也未獲得回應。

王惠美更提及，鄭主席說劉和然副市長是她的白馬王子，但她的白馬王子有兩個，一個是老公，另一個是所有彰化縣民，事實上她和劉副市長也不熟識，他們在一次活動中巧遇，她猛然想起他是竹塘的優秀子弟，基於舉薦人才，於是有了邀請他參選縣長的念頭，還特別在去拜訪侯友宜市長後，並向黨中央建議把劉副市長列入考量人選之一，更表達願意為他操盤，擔任競選總部主委。

劉和然今受訪回應，謝謝王縣長一直以來的厚愛與肯定，銘感於心。這段時間縣長為了家鄉的未來與建設，付出了非常多的心力與思慮，令人敬佩，他個人的立場很單純就是留在新北市，專心把眼前的市政工作做好、全力配合侯市長。

針對彰化選情，劉和然說，大家都抱持最誠摯的祝福，只要對彰化好、對地方發展有幫助，未來如果有需要他盡一份心力的地方，他一定義不容辭，祝福彰化未來越來越好。