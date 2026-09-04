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柯文哲談藍白合 「不要在可以合作時候搞對抗，這就不對了！」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（右）陪同黨提名的3名參選人完成登記，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉（左）也到場支持。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（右）陪同黨提名的3名參選人完成登記，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉（左）也到場支持。記者潘奕言／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到屏東，陪同黨提名的3名參選人完成登記。國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉也到場表達支持，表示「屏東藍白合沒有問題。」不過柯文哲受訪時指出，「政黨可以合作時就合作，需要競爭時就競爭，不要在可以合作時候搞對抗，這就不對了。」

2026九合一選舉

柯文哲今天陪同黨提名的縣議員第一選區參選人林育先、屏東市北區市民代表參選人郭泰安、潮州鎮民代表林耀宗，到屏東縣選舉委員會完成登記。蘇清泉也趕到現場表達支持，展現屏東藍白合的友好氣勢。

蘇清泉強調，屏東未來的發展他與民眾黨共識是一致的，藍白合在屏東的前景沒有變化、完全沒有問題。他在立法院當召委也是與民眾黨合作一起往前衝，大家在國會共同打拚、在屏東縣一起攜手前進，一起打天下、一起治天下，為屏東培育更多年輕的下一代。

柯文哲表示，台灣的議員選舉為多席次，國民黨與民進黨都是提好提滿；民眾黨這次選舉提名相當保守，在屏東只有3名候選人，都是菁英也是政治的火種。他說，在地方落實扎根很不容易，因此再三懇求屏東鄉親支持，「看到選票有民眾黨就蓋下去。」

至於藍白合的問題，柯文哲指出，民眾黨會投桃報李，只要給予幫忙就會記在心裡並回報。他說，「每個政黨都有主體性與自主性，大戰略是可以合作就合作，需要競爭就競爭，不要在可以合作時候搞對抗，這就不對了。」政黨要有主體性，要靠自己的力量去成長、茁壯，不能什麼事都靠別人。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（中）陪同黨提名的3名參選人完成登記，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉（右三）也到場支持。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（中）陪同黨提名的3名參選人完成登記，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉（右三）也到場支持。記者潘奕言／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（後左）陪同黨提名的3名參選人完成登記，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉（後右）也到場支持。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（後左）陪同黨提名的3名參選人完成登記，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉（後右）也到場支持。記者潘奕言／攝影

柯文哲 藍白合 蘇清泉 2026九合一選舉 屏東縣選舉

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