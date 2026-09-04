賴清德酸蔣萬安幫高雄宣傳 蔣反嗆：圍蔣救賴、賴不如蔡
高雄市長陳其邁上午舉辦新書發表會，總統賴清德出席致詞時，談及台北市長蔣萬安，笑稱每次蔣萬安被質詢時都會提到高雄，反而讓高雄獲得不少宣傳。對此，蔣萬安下午受訪時反酸賴清德，送上8個字「圍蔣救賴，賴不如蔡」。
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此外，蔣萬安長子蔣得立近日因公費交換生及童軍高考等議題遭外界質疑是否涉及特權，蔣萬安表示，蔣得立是台灣人，也是中華民國國民，過去就是以這樣的身分在台北市就讀幼兒園、小學及國中，並參加國中教育會考。
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