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不滿國民黨內因選舉公然說謊、公開掌摑 張雅屏：選舉一時 做人一輩子

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（左）3日南下新竹，陪同新竹縣長參選人徐欣瑩登記參選，前縣長范振宗（右）致詞時表示：「藍白不合，戰略錯誤，你喊破喉嚨也沒票！」、「如果新竹縣選不好，妳責無旁貸，唯妳是問，最大戰犯就是妳」，鄭麗文也拍著胸脯表示她負責。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文（左）3日南下新竹，陪同新竹縣長參選人徐欣瑩登記參選，前縣長范振宗（右）致詞時表示：「藍白不合，戰略錯誤，你喊破喉嚨也沒票！」、「如果新竹縣選不好，妳責無旁貸，唯妳是問，最大戰犯就是妳」，鄭麗文也拍著胸脯表示她負責。聯合報系資料照

藍白竹北市長提名擺不平，也造成國民黨中央與新竹縣長參選人徐欣瑩陣營認知差異，前縣長范振宗更在陪徐欣瑩登記時怒轟黨主席鄭麗文若敗是敗選戰犯，甚至欲伸手掌摑。國民黨考紀會主委張雅屏今日以「相忍為大局」為題，表示競選期間，輔選還是參選人情緒高漲可以理解的，但千萬記得，選舉只是一時的，做人是一輩子的事。

2026九合一選舉

張雅屏說，最近工作領域發生很多不能接受的事情，有公然說謊，更多私心自用，甚至還有大庭廣眾下摑巴掌的惡行。

張雅屏說，回想2007年自己負責馬英九總統大選競選行程的安排與隨行工作，自身即遇到過地方輔選人士情緒控制有問題的攻擊行為，但當時並非在大庭廣眾下。主因是行程時間上無法配合地方人士需求，為了避免嚴重遲到必須將候選人帶走，這個過程他被推至牆邊捶打胸口和肩頭數下。

張雅屏提到，當下他也是笑著說抱歉，但手中握拳且心中覺得受辱甚深。回過頭來，若是現在再次遇到此情況，應當是前就能蒐集到有強烈不滿情緒的地方人士在場，安排上應做迴避而不會讓這種事情發生。

張雅屏表示，競選期間的無論是輔選還是參選人本身的情緒高漲，是可以理解的，但千萬要記得，很多事情包含選舉只是一時的，但做人是一輩子的事。

張雅屏 國民黨 徐欣瑩 2026九合一選舉

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