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屏東談藍白合 柯文哲：不要在可合作時搞對抗

中央社／ 屏東縣4日電

民眾黨創黨主席柯文哲今天陪同黨內屏東縣議員參選人林育先等人登記，柯文哲表示，藍白不要在可合作時搞對抗；國民黨屏東縣長參選人蘇清泉出席站台表示，藍白合絕對沒問題。

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柯文哲今天南下屏東，陪同民眾黨屏東縣內僅有的3名參選人林育先、屏東市北區市民代表參選人郭泰安、潮州鎮民代表參選人林耀宗等人登記參選，蘇清泉現身站台支持。

媒體提問國民黨在屏東第一選區議員有過度提名狀態，是否影響藍白合作默契，柯文哲表示，在多席次選舉中，不只國民黨，民進黨也是提好提滿。每個政黨有其主體性與自主性，大戰略是可以合作的時候合作，需要競爭時還是需要競爭，但是不要在可以合作時「搞對抗」。

蘇清泉表示，林育先過去是他團隊一員，曾任國民黨屏東縣黨部書記長。關於屏東未來發展，國民黨與民眾黨共識一致。大眾關心藍白合在屏東前景有無變化，他非常肯定告訴大家，「絕對沒有問題」。國民黨與民眾黨在國會共同打拼，在屏東縣他會跟民眾黨攜手前進。

林育先表示，他主張「服務優先，屏東向前」，推出6大政見，包含「挺師尊嚴・智慧校園」、「科技教育・翻轉落差」、「科技賦能・在地創生」、「智慧交通・安心通學」、「全人健康・福利升級」、「遮蔭涼感・全齡公園」，相信蘇清泉會照單全收。

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