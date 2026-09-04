民眾黨桃園隊聯合登記 規劃未來邀張善政站台

台灣民眾黨秘書長周榆修、立法委員洪毓祥，今天陪同桃園市議員參選人徐千晴、周曉芸、林晏良和吳正吉到桃園市選舉委員會完成參選登記，並規畫之後將邀桃園市長張善政站台。

洪毓祥表示，4名參選人各自在選區深耕，從地方服務、公共議題到基層走訪，已累積相當程度的支持，未來將整合黨部、地方組織及各方支持力量，目標是4席全上，成立桃園市議會民眾黨團。

周榆修表示，4名參選人共同登記，代表民眾黨持續扎根桃園、培養地方人才的決心，期盼透過團隊力量，為桃園帶來超越藍綠之外，更多務實、理性的政治選擇。

周榆修接受媒體聯訪時表示，參選人跟張善政、桃園市議會議長邱奕勝有良好的互動，也支持張善政連任，已規畫之後將邀張善政站台。

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪今天原訂到桃園陪同民眾黨議員參選人登記，但因感染新冠肺炎、身體不適而取消行程。