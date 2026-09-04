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陳其邁面授「高雄緊緊緊」蘇巧慧：新北更會衝

中央社／ 台北4日電

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席高雄市長陳其邁新書發表會表示，高雄讓大家看到「選對人、會做事，6年真的可以改變一座城市」；她會學習陳其邁「緊緊緊」精神，未來「不只是高雄緊緊緊，新北更會衝」，用同樣的速度、效率解決城市問題。

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陳其邁今天舉行「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，蘇巧慧會後接受媒體聯訪。

蘇巧慧表示，陳其邁如數家珍講述6年來高雄每一項重大轉變及施政成績，可以感受到他的驕傲，以及對市民充滿感激的心情。

她說，高雄的改變讓大家感受到，「選對人、會做事，6年來真的可以改變一座城市」。她也會學習陳其邁「緊緊緊」的精神，相信未來不只是高雄緊緊緊，「新北更會衝」，以同樣的速度、效率，在新的時代用新技術、新方法解決老問題，讓城市更有活力。

談到陳其邁與前行政院長蘇貞昌共事經驗，蘇巧慧說，兩人曾任行政院正副院長，經過實際共事、磨合，建立很好的默契；陳其邁打電話也「很會審時度勢」，如果蘇貞昌聲音聽起來比較和緩，電話就會漸漸講得比較長，如果蘇貞昌聽起來比較著急，陳其邁就會簡短報告。

蘇巧慧說，陳其邁也是她在立法院的大學長，過去共事時，就能感受到陳其邁處理事情、法條的縝密與細膩；後來陳其邁擔任高雄市長，為地方爭取預算、建設以及與中央協調，也都非常值得學習。

她也笑說，陳其邁過去曾替她助選，當時演唱「挪威的森林」，「靈魂系歌手」之名不脛而走；經過這幾年磨練，現在歌藝已經進步，希望陳其邁明天出席她的競選總部成立大會時，除了傳授城市治理方法，也能用歌聲加油打氣。

媒體詢問，國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜一起完成登記，兩人表示將「並肩作戰」。蘇巧慧表示，尊重各參選人的節奏，自己則會按照從800天前一路走到現在的節奏，持續走訪更多地方、與更多鄉親見面及聽取意見。

她說，選戰進入最後階段，明天的競選總部成立大會是第一場大型活動，希望更多鄉親到板橋為她加油，「一起迎接新北的新時代」。

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