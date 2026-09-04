魏平政是否求援白營？黃國昌轉問主委「5秒沉默」：那我知道了
台灣民眾黨主席黃國昌今天率領黨提名彰化縣參選人聯合登記，提到國民黨縣長候選人是否來拜託民眾黨支持，以及部分白營參選人出席無黨籍縣長候選人邱建富的活動，黃國昌頓了5秒鐘才說，不知道人家到底需不需要幫忙，民眾黨會按照自身選舉布局處理。
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黃國昌今天陪同民黨提名的縣議員候選人張雪如、吳韋達、蘇智弦、洪雅婷及高采翎等人辦理聯合登記，並與各鄉鎮市長代表候選人在縣選委會前同框，高呼「凍選」。
民眾黨彰化縣黨部日前拋出由副主委賴銀助參選彰化縣長，最後卻不登記一事，黃國昌說，當初提出這項可能性，主要是反映基層的焦慮，也顯示支持者對民眾黨有所期待，但民眾黨是一個「說到做到」的政黨，現階段最重要的目標仍是議員、代表選舉，希望在彰化打出「全壘打」。
至於彰化縣長目前有多位人選，民眾黨是否支持國民黨提名的魏平政時，黃國昌轉頭問縣黨部主委温宗諭，温頓了約5秒未回應，黃國昌說，那他知道了；對於近期也有多名民眾黨地方參選人出席無黨籍候選人邱建富的活動，被外界解讀為地方「小雞」與邱建富互動頻繁。
黃國昌說，民眾黨有自己的理念與價值，「也不知道人家到底需不需要我們的幫忙」，目前並未明確表態支持特定人選，仍以議員、代表選舉為主，若其他縣長候選人真的有需要，「再看怎麼合作」。
對於温宗諭未明確告知魏平政是否前往尋求支持一事，魏平政表示，在獲國民黨提名後，曾與國民黨彰化縣黨部主委蕭景田一同到民眾黨彰化縣黨部進行例行拜訪；温宗諭則說，拜訪之後就沒有再聯繫，因此對魏平政目前的選戰規劃並不清楚。
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