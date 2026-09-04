竹市前文化局長錢康明投入東區議員選戰 盼進議會強化市政監督

新竹市前文化局長錢康明今天登記參選竹市議員，讓已參選爆炸的東區議員選舉更加熱鬧，錢康明表示，藉由參選東區的市議員，讓相關事情能夠受到監督。這次參選是對新竹市的一個承諾，希望透過自己的努力，讓市政受到監督，也彌補過去擔任文化局長時自認監督能力不足的遺憾。

錢康明表示，上次選舉時，他曾推薦一名「比較有狀況的候選人」，因此這次希望藉由參選東區市議員，讓相關事情能夠受到監督。他說，「我自己覺得，當我在當文化局局長的時候，我其實並沒有很好的監督能力」，如果有機會成為東區市議員，希望能在新竹市為所有市民監督。

面對東區議員參選人眾多，被問及接下來的選戰策略，錢康明坦言，目前自己的競選資源相當有限，「對我來說，我到現在為止就我一個人」，身上穿的競選背心，也是目前唯一的競選裝備。

錢康明也向東區市民喊話，希望認同他的理念、對東區及新竹市有期待的市民，都能成為他的志工。他說，自己「真的沒有什麼錢」，這次參選的10萬元經費，還是家人跑了大約3家銀行才湊出來。他表示，雖然競選資源有限，但他會認真參選、把每一件事情做好。