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柯呈枋最後關頭不登記參選彰化縣長 自曝下一步

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
2026九合一大選本週開放登記，今天為截止日，國民黨彰化縣長參選人魏平政9月3日已完成登記，原先爭取提名的前副縣長柯呈枋今天證實不會前往登記。圖／取自柯呈枋臉書
2026九合一大選本週開放登記，今天為截止日，國民黨彰化縣長參選人魏平政9月3日已完成登記，原先爭取提名的前副縣長柯呈枋今天證實不會前往登記。圖／取自柯呈枋臉書

2026九合一大選本週開放登記，今天為截止日，國民黨彰化縣長參選人魏平政9月3日已完成登記，原先爭取提名的前副縣長柯呈枋今天證實不會前往登記，他指出「在這樣紛亂的局面裡，我更希望自己能把事情做好。」

2026九合一選舉

爭取國民黨提名未果的柯呈枋，上月28日在臉書貼出縣長參選登記表，透露有人將表格送到家中，讓他陷入天人交戰。當時被問及是否會退黨參選，柯呈枋並未鬆口，也讓支持者一度燃起參選希望。

不過，柯呈枋今天證實不會登記參選。他說，這段時間外界有很多討論，也有很多聲音，「坦白說，我不是沒有不滿，也不是沒有失望。」

柯呈枋表示，身為一名公務員，始終相信誠信是最重要的事情，在一個彼此容易猜疑、互相不信任的社會裡，他更希望自己能成為一個讓人信任的人，「因為只有自己值得被信任，才有資格去談讓別人相信你。」

「所以這一次，我選擇放下個人的政治安排，但這並不代表我放棄彰化。」柯呈枋說，這段時間走過彰化許多地方，也認識許多支持、鼓勵他的朋友，大家給他的每一句話、每一份支持，他都會放在心裡。

至於下一步，柯呈枋表示，會繼續留在縣府奮戰到最後一刻，這也是目前最重要的工作。「政治有政治的選擇，公務有公務的職責，既然站在這個位置上，我就會把自己的位置站好、把自己的工作做好。」

柯呈枋 彰化 魏平政 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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