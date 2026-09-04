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自稱經歷人生最驚悚的一天 陳佩琪哭喊：文哲你在哪裡？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今在臉書發出新冠快篩照片。圖／取自陳佩琪臉書
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今在臉書發出新冠快篩照片。圖／取自陳佩琪臉書

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪原訂今出席民眾黨桃園市、苗栗市議員參選人登記參選活動，然民眾黨一早緊急通知，陳因感染新冠肺炎發燒取消行程。陳佩琪稍早也在臉書貼出快篩照，指昨天經歷人生活到現在最驚悚的一天，口吃崩潰、反覆大哭大叫，今天測快篩才知道，是新冠腦炎症狀或是新冠病毒誘導恐慌症發作。

2026九合一選舉

陳佩琪表示，早上覺得憂鬱變嚴重， 坐立難安，合併身體熱熱的和喉嚨痛痛的感覺，吃了NSAID（非類固醇消炎止痛藥）和抗組織胺後，想辦法block這種惡性循環，往昔覺得躁鬱或憂鬱要發作時，就想跟柯文哲一起去活動，柯那種鐵人行程， 憂鬱會沒空發作。

陳佩琪說，柯文哲昨天行程在花蓮，雨下很大，她也疲倦不想出門，於是在家待著，量血氧血壓。到了下午三時左右，她突然從床上驚醒，看四周的景觀，突然有種過去從沒有的「解離感」。約一分鐘後，她突然崩潰，口吃、反覆大哭大叫「文哲你在哪裡」。打電話給柯，柯說她最近被監察院和執行處這麼一搞，憂鬱復發變嚴重了，訴苦聊天、過度換氣約10分鐘後，整個人舒服許多。

陳佩琪說，她昨天吃了喉嚨痛的NSAID長效藥，傍晚覺得今天出去活動應該沒問題，但今早起來昨天的情況像是又要再來一次，喉嚨開始痛起來。打電話給家醫科醫師陳鏡任，只說症狀，沒說快篩結果，醫師就說她應該是確診新冠了。

陳佩琪表示，她今早把過期的快篩劑再拿出來用，一滴下去，T就迫不及待跑出很強的深紫紅色一條線，對照C，可能是年代久遠的快篩劑吧，看似現出有氣無力的一小條小粉紅，可見她的病毒量有多高。

陳佩琪也說明，新冠除在上呼吸道的喉嚨聚集外，也會跑到下呼吸道造成氣管炎和肺炎，是最常死亡原因；免疫力弱的多重慢性病長者或癌症病人，也容易導致其他嚴重併發症。她本身有情緒障礙，昨天是新冠腦炎症狀，或新冠病毒誘導原有的恐慌症發作。腦炎較易在小孩身上產生，心肌炎則是大人常見的併發症，民眾可以在家裡自備台血壓機和血壓器，數值不好，再快衝急診。

陳佩琪 人生 快篩 2026九合一選舉

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