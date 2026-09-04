劉建國登記參選雲林縣長 張嘉郡推廣斗六文旦

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天到雲林縣選委會登記參選，並強調雲林政治應為「縣民政治」，而非「家族政治」；國民黨雲林縣長參選人張嘉郡則在立院推廣斗六文旦，為農民拚通路。

劉建國今天在黨公職參選人陪同下，前往雲林縣選舉委員會登記參選雲林縣長，並細數歷年政績，同時提出參選政見與擘劃。

劉建國強調，雲林是大家的雲林，不屬於一個家族，雲林的政治更應是縣民政治，而不是家族政治；只有縣民政治才能真正引領雲林邁向未來，不能讓家族政治成為雲林向前的絆腳石。

劉建國指出，特別選在9月4日登記，代表「就是要選能力、就是要改變、就是要拚這次」；他表示，今天代表的不只是完成登記，更是雲林改變起點，也是雲林全世代共同為未來打拚的開始。

日前完成登記參選雲林縣長的立委張嘉郡今天出席在立法院舉辦「雲林 I Love 柚」活動，攜手雲林縣政府、斗六市公所與農會推廣優質斗六文旦，邀請民眾以消費支持台灣農民。

張嘉郡表示，雲林文旦主要產自斗六，受惠於良好氣候、土壤及農民精進栽培技術，果實皮薄、果肉細緻多汁、香甜且甜度穩定，柚子皮含有天然精油成分，也有驅蚊等多功能。

張嘉郡呼籲，中秋送禮、自用推薦選雲林斗六文旦，邀請全民一起「吃文旦、挺農民」，一起享用高品質農產品，用行動支持台灣農業。