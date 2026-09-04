台中東南區議員8搶4…周啓揚登記參選 不會主動退國民黨
台中市今年底東南區（第11選區）議員選情緊繃，原本5席議員減為4席，藍、白都有人脫黨參選，國民黨籍的周啓揚未獲徵召，今天登記參選，基本確定東南區議員是8搶4。周表示，不會主動退黨，若遭到黨紀處分，也予以尊重。
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截至昨天，東南區已經有7名參選人登記，分別是國民黨推薦的李中、林霈涵，民進黨推薦的鄭功進、陳雅惠、何翊綾，原國民黨、退黨參選的林英成，以及原民眾黨、退黨參選的楊寶楨。
周啓揚出身不動產代書，家人是市長盧秀燕核心幕僚，他先前未獲國民黨徵召，已表示會參選到底，今天上午前往選委會登記。周表示，對國民黨有感情，也認為國民黨需要在東南區有第3席年輕力量，不會主動退黨，但若遭到黨紀處分，尊重黨的作法。
地方人士指出，這次東南區可謂選情緊繃，泛藍陣營實際上是4人參選，綠營也是3人參選，都多於原本席次，楊寶楨雖脫離民眾黨參選，本身擁有較高知名度與聲量，可能獲得中間選民青睞；藍綠老將都不敢大意，早早啟動拜票。
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