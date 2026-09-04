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何志勇無黨參選竹市長 喊話國民黨：不應缺席新竹市長選舉

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
何志勇拿著黨證強調自己加入國民黨近20年，從未離開過，是「忠貞的國民黨員」。記者郭政芬／攝影
何志勇拿著黨證強調自己加入國民黨近20年，從未離開過，是「忠貞的國民黨員」。記者郭政芬／攝影

曾任國民黨發言人的新竹清華大學兼任助理教授何志勇，今天以無黨籍身分登記參選新竹市長。他表示，自己入黨20年從未離開，國民黨不應在這次市長選舉缺席，願接受任何黨紀處分，也希望黨中央開放參選或報備參選。他強調，市民權益不應服從黨派利益，並邀請高虹安、莊競程進行市政辯論，讓市民決定誰最適合帶領新竹市。

2026九合一選舉

何志勇表示這是對市民的承諾，這陣子聽到很多建議與期待，也包含市民擔心新竹不安、建設無成，因此他願意勇敢承擔這個責任。他強調，市民權益不應服從黨派利益，新竹未來應超越政黨分際，並有信心以政見與願景爭取支持。

何志勇也表示，近期已舉辦多場市政座談，提出以願景、政策與能力接受檢驗，並邀請市長高虹安及莊競程進行市政辯論，讓不同意見公開交鋒，將最終選擇權交給市民。

對於未獲國民黨推薦，何志勇表示，雖然沒有拿到國民黨推薦書，但獲得許多新竹市民支持，「你們就是我最大的後盾」，強調新竹市民值得更好的生活，也應該擁有選擇。

何志勇強調加入國民黨近20年，從未離開過，是「忠貞的國民黨員」。他表示，希望國民黨不要在新竹市長選舉缺席，無論是報備參選或開放參選，都盼黨中央與地方能給予支持。

他也表示，自己與支持者並非達官顯要、財閥或政二代，而是一群對城市有理想與願景的人，並分享自己2006年成為國民黨史上首位正式實習生，後續也曾在黨智庫工作、赴美深造。他對國民黨有深厚情感，希望新竹市民權益不被漠視，也盼國民黨能在新竹市長選舉中繼續為市民提供選擇。

曾擔任中國國民黨發言人的新竹清華大學兼任助理教授何志勇，今天到新竹市選委會以無黨籍身分登記參選新竹市長。記者郭政芬／攝影
曾擔任中國國民黨發言人的新竹清華大學兼任助理教授何志勇，今天到新竹市選委會以無黨籍身分登記參選新竹市長。記者郭政芬／攝影

2026九合一選舉 新竹市選舉 何志勇

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