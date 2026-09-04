王惠美稱協調彰化提名致電鄭麗文都沒接 國民黨：盼速見化解誤會

國民黨於彰化縣長選戰暫陷不利，縣長王惠美被基層批評未積極輔選，王惠美今日在臉書上發表長文喊冤，表示她曾推薦劉和然參選縣長，但黨中央仍執意徵召魏平政，甚至溝通不順，面對放話與輔選不力質疑，她深感無奈，她今日也現身哽咽談委屈。國民黨文傳會主委陳以信表示，主席鄭麗文對此事「嚴肅看待」，盼能坦誠交換意見，避免影響黨內團結。

王惠美今在臉書發文表示，去年12月31日鄭麗文和秘書長李乾龍秘書長約見她談選情，她提出建議後，問她「魏平政是否合適」，她愣了一下，表示不清楚狀況，二人則是說魏學經歷優秀，家族經營企業，資源各方面都沒問題，黨部不會有經費上的壓力，她聽完則建請黨中央要審慎評估，回想起來魏自始至終可能都是黨部唯一的考量人選。

王惠美說，她在拜訪新北市長侯友宜後，向黨中央推薦新北市副市長劉和然，建議列入考量，但今年4月她到日本參訪，從媒體得知黨中央要提名魏平政，她立即致電鄭麗文建議暫緩提名。5月6日她再度率團前往歐洲訪問，又從媒體得知，黨中央即將提名魏平政，擔憂母雞能否帶動小雞，打贏選戰。她再度聯絡鄭麗文，是否可以等到5月16日回國後做最後努力再提名？ 5月12日致電鄭麗文，鄭告訴她，希望在自己6月初出國前趕快提名，鄭說正在處理公務，稍後再回電，她等了2個小時，情急之下又致電兩三次，鄭都沒接，自此再無聯繫。

王惠美又說，4月6日有媒體報導，說李乾龍、彰化縣黨部主委蕭景田、地方大老和她舉行餐會，討論縣長人選。她是看到新聞，才知道她被參加餐會，還有大老致電質疑是誰亂放話，她只能無奈表示她沒去。是否有哪位媒體朋友願意當柯南，找出亂放話的人是誰？

針對今早王惠美臉書貼文，陳以信回應表示，鄭麗文對此事嚴肅看待，對於王惠美所提部分茶敘情節，與鄭麗文的記憶確有些許落差。

陳以信表示，惟自提名魏平政後，雙方尚未有機會就此事當面溝通。鄭麗文盼能儘快與王惠美會面，坦誠交換意見、化解誤會，避免影響黨內團結及彰化整體選情。