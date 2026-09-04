同框賴士葆 黃國昌 邸聖德今與民眾新北隊挺李四川：藍白合用行動證明

國民黨新北市長參選人李四川今天完成參選登記，民眾黨新北市議員參選人邸聖德與「民眾新北隊」共同到場力挺，以實際行動展現新北藍白合作態度。

同時在賴士葆國會辦公室擔任總顧問的邸聖德表示，日前竹北藍白整合出現歧見時，他就強調，各地選情不同，不應因單一選區的競爭，就認定藍白合作破局。「今天我們直接用行動證明，新北藍白合作的方向沒有改變，大新店也會全力支持李四川。」

邸聖德指出，近期他已在新店重要路段掛出大型看板，同框國民黨立委賴士葆、民眾黨主席黃國昌，展現跨黨合作的政治意象；日前也與李四川握手合影，表達支持新北團結整合、共同拚勝選的立場。

邸聖德表示：「地方可以競爭，但新北更需要團結。藍白合作不能只停留在口號，而是要轉化成實際行動。」

他強調，未來將持續結合藍白及地方力量，從市長到議員共同爭取支持，「李四川拚市長，民眾新北隊拚議會，一起把新北顧好。」