快訊

郭書瑤遭控惡鄰提告社區結果曝光！被指「吞敗」說話了

開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

MLB／大谷休兵道奇全隊僅2人安打 赫南德茲再見二壘打3：2逆轉紅雀

台中震撼彈！前議員林汝洲選前最後一天登記 兒子林昊佑「禮讓」

聯合報／ 記者陳敬丰陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林昊佑這次不選，「禮讓」他的父親前議員林汝洲再批戰袍。記者陳秋雲／攝影
台中市議員林昊佑這次不選，「禮讓」他的父親前議員林汝洲再批戰袍。記者陳秋雲／攝影

台中市議員選舉登記最後一天，迎來震撼彈！第三選區（烏日、龍井、大肚）原本呈同額競選態勢，但在登記截止的最後關頭，前台中市議員林汝洲由其子現任議員林昊佑選擇「禮讓」由父親重回第一線參選。 

2026九合一選舉

台中市第三選區過去一直是被視為陸戰與基層實力極為扎實的戰區。檢視前兩屆市議員選舉的得票數據，第2屆台中市議員選舉（2014年）林汝洲獲得 18514票（得票率 16.17%），展現深厚的基層實力。 

第3屆台中市議員選舉（2018年），林汝洲再展政治實力，斬獲 19767票（得票率 17.73%），以選區高票順利當選。 

至第4屆（2022年）時，林汝洲宣布退居幕後，交棒給兒子林昊佑參選。林昊佑接棒後承襲地方服務基層網絡，持續扎根烏日、龍井與大肚區。 

本次選舉該區原本一直呈現同額競選的局勢，但在最後登記日的關鍵時刻，林汝洲壓軸出馬登記，林昊佑選擇禮讓由父親親自上陣。到登記截止還有三丶四個小時，是否還有其他人要登記，地方密切觀察中。

2026九合一選舉 台中市選舉 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柯美蘭前發言人上屆市議員落選頭 「最美里長」林京玲這次不戰了

北高雄綠營議員涉案牽動選情 兩名選舉老將加入戰局

金門縣長選戰震撼彈！楊鎮浯宣布不參選 李乾龍讚此舉「忠孝兩全」

金門縣長選舉6人搶位！梁文韜登記喊和平島 議員增11人搶攻席次

相關新聞

彰化縣長王惠美哭了 縣長候選人魏平政今下午將拜訪盼誤會冰釋

彰化縣長王惠美屢屢在個人臉書發文感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰，卻至今沒與國民黨主席鄭麗文、縣長候選人魏平政見面，引發藍營內部反彈，今王惠美公開說明原委時忍不住潸然淚下。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，魏平政下午會到縣政府拜會縣長，期待雙方破冰凝聚團結力量。

王惠美哭了！是否參加魏平政競總成立大會 她說：我隨時在輔選

國民黨提名的彰化縣長候選人選情艱困，縣長王惠美被藍營基層批評未全力輔選是重要原因，今天哽咽談到提名過程及委屈；對於是否擔任魏平政競總主委及本月6日成立競選總部成立，王惠美停頓約15秒，只回答：「我每天跑行程，都在輔選」，政壇研判王惠美給了否定的答案。

當面開砲！范振宗嗆鄭麗文 選輸就是最大戰犯

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨天登記參選，黨主席鄭麗文、老縣長范振宗相挺。范振宗致詞時手指著鄭麗文說，對內藍營未整合，對外與白營未談妥，「如果選輸，最大戰犯就是妳」；范一度伸手比畫疑似朝鄭「呼巴掌」，范事後稱「愛之深、責之切」。鄭麗文致詞一度口誤喊出「藍白對決」，台下民眾高喊糾正，她隨即改口笑稱是「藍綠對決」。

影／蔣萬安大寶交換風波 盧秀燕：霸凌孩子非常不好的示範

台北市長蔣萬安的大兒子錄取北市國際交換學生計畫，遭批未利益迴避、簽證詐欺等等。台中市長盧秀燕今天表示，政治不應該攻擊未成年的小孩，尤其這幾天看到有人在攻擊孩子的長相、家世等等，霸凌未成年人給社會非常不好的示範。

竹北激戰 藍綠白同日登記

竹北市長選情牽動藍綠白聲勢，民眾黨邱臣遠、國民黨吳旭智與民進黨曾聖凱昨天都登記參選，加上日前以無黨籍身分登記參選的前立委李貞秀，炒熱全國最大縣轄市長選情。

王惠美稱協調彰化提名致電鄭麗文都沒接 國民黨：盼速見化解誤會

國民黨於彰化縣長選戰暫陷不利，縣長王惠美被基層批評未積極輔選，王惠美今日在臉書上發表長文喊冤，表示她曾推薦劉和然參選縣長，但黨中央仍執意徵召魏平政，甚至溝通不順，面對放話與輔選不力質疑，她深感無奈，她今日也現身哽咽談委屈。國民黨文傳會主委陳以信表示，主席鄭麗文對此事「嚴肅看待」，盼能坦誠交換意見，避免影響黨內團結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。