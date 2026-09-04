台中震撼彈！前議員林汝洲選前最後一天登記 兒子林昊佑「禮讓」
台中市議員選舉登記最後一天，迎來震撼彈！第三選區（烏日、龍井、大肚）原本呈同額競選態勢，但在登記截止的最後關頭，前台中市議員林汝洲由其子現任議員林昊佑選擇「禮讓」由父親重回第一線參選。
2026九合一選舉
台中市第三選區過去一直是被視為陸戰與基層實力極為扎實的戰區。檢視前兩屆市議員選舉的得票數據，第2屆台中市議員選舉（2014年）林汝洲獲得 18514票（得票率 16.17%），展現深厚的基層實力。
第3屆台中市議員選舉（2018年），林汝洲再展政治實力，斬獲 19767票（得票率 17.73%），以選區高票順利當選。
至第4屆（2022年）時，林汝洲宣布退居幕後，交棒給兒子林昊佑參選。林昊佑接棒後承襲地方服務基層網絡，持續扎根烏日、龍井與大肚區。
本次選舉該區原本一直呈現同額競選的局勢，但在最後登記日的關鍵時刻，林汝洲壓軸出馬登記，林昊佑選擇禮讓由父親親自上陣。到登記截止還有三丶四個小時，是否還有其他人要登記，地方密切觀察中。
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