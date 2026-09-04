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JKF女郎古裝扮相登記參選桃市議員 曝改名這16字原因

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」今天一身古裝扮相，登記參選桃園區市議員。記者張裕珍／攝影
JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」今天一身古裝扮相，登記參選桃園區市議員。記者張裕珍／攝影

JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」今天登記參選桃園區市議員。她一身古裝扮相，受訪說自己穿越到現在是要修正世襲制，未來參選不募款，至於是否是針對另名參選人佀廣洋而來，她賣關子「未來會在粉絲專頁說明。」

2026九合一選舉

曾找實況主顏翎熹改名參選嘉義市議員成功當選的網紅「小商人」，最近找來JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7參戰桃園市議員，昨秀出改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」身分證，今天確定登記參選。

「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」今天一身古裝扮相，早上10時38分現身選委會，由於登記資料少了戶籍謄本，她約11時多離開選委會趕往戶政事務所申請戶籍謄本，約11時48分返回選委會補件，中午正式完成登記。

王女登記後受訪表示，表示自己完成議員參選登記，先感謝「鮭魚之亂」年輕朋友遵守規則之下，默默改變台灣社會，並提及前總統陳水扁在1998年競選台北市長連任失利後曾說「對進步團隊的無情，是偉大城市的象徵」，她希望這場桃園市議員選舉可以來驗證。

王女說，感謝「小商人」邀請參選，自己的身分除了是議員參選人之外，目前也是寵物店老闆娘，強調此次參選不會募款、不會成立政治獻金專戶，因她始終認為台灣選舉成本一直來都很高，是政治圈的病源，未來將把選舉補助款餘額捐給流浪動物團體。

被問到為何改這16個字？是否有針對性？王女僅說，人生就像一部電視劇，今天改名如同開啟新篇章，邀請市民一起來看短劇，未來在粉絲專頁都會有更進展一步的消息與說明。她也透露登記簽名手有一點抖，要一口氣講完名字，也沒那麼容易。

王女今天一身古裝扮相完成議員參選登記，她也再三說明是「穿越來的」，表示「自己名字後面三個字那位（指佀廣洋）是大禹後代，而自己姓王，是堯帝的女兒，過往歷史堯禪讓傳給舜、舜傳給大禹，但大禹卻搞世襲，因此自己穿越過來，要修正世襲制。

王女也提及，名字內的「天崩開局」是AI短劇的元素，透露自己原生家庭並沒有那麼好，小時候出身是低收入戶，面臨天崩開局的局勢，但一路創業走到這裡；面對選戰，自己會保持平常心，也希望大家能多參與選舉。

JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」今天一身古裝扮相，登記參選桃園區市議員。記者張裕珍／攝影
JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」今天一身古裝扮相，登記參選桃園區市議員。記者張裕珍／攝影

JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」今天一身古裝扮相，登記參選桃園區市議員。記者張裕珍／攝影
JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」今天一身古裝扮相，登記參選桃園區市議員。記者張裕珍／攝影

JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」今天一身古裝扮相，登記參選桃園區市議員。記者張裕珍／攝影
JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」今天一身古裝扮相，登記參選桃園區市議員。記者張裕珍／攝影

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