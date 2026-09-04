彰化縣長王惠美哭了 縣長候選人魏平政今下午將拜訪盼誤會冰釋

彰化縣長王惠美屢屢在個人臉書發文感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰，卻至今沒與國民黨主席鄭麗文、縣長候選人魏平政見面，引發藍營內部反彈，今王惠美公開說明原委時忍不住潸然淚下。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，魏平政下午會到縣政府拜會縣長，期待雙方破冰凝聚團結力量。

王惠美在個人臉書PO長文敘明國民黨下屆縣長人選的產生過程，又在縣長官邸首度面對媒體談這件事，說到委曲處不禁落淚，現場氣氛凝重。魏平政獲知縣長臉書PO文及「王惠美哭了」，態度低調，擔心講錯話再惹縣長不快，請縣黨部代為發言。

縣黨部主委蕭景田說，有些事因時間差而產生誤會、誤解，黨中央不是沒人理睬王惠美縣長，且徵召魏平政以來，黨主席、副主席、縣黨部、魏平政都表現出誠摯邀請她協助的態度，誠意無可否認，縣黨部舉辦每一場提名同志說明也都提到縣長王惠美的政績，非常尊重縣長。

王惠美在臉書提到既然魏平政自認有把握勝選，她給予祝福，對協助及接任魏平政競總主委一事隻字未提。蕭景田表示，魏平政競總主委一職還在等王惠美縣長，很有誠意等待，今下午魏平政將到縣政府拜會縣長王惠美，非常希望化解誤會並得到王惠美接納。