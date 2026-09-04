葉竹林登記參選澎湖縣長 承諾選上發1萬經濟振興金

以無黨籍身份投入澎湖縣長選舉的前馬公市長葉竹林，今天完成縣長選舉登記，他受訪時說，若選上會將明年訂為「經濟年」，每位縣民發放一萬元經濟振興禮金。

澎湖地方公職人員選參選人登記，今為最後一天，葉竹林在服務團隊陪同下完成登記，並定位此次參選是以「平民百姓對抗權貴與財團」，全力反對風車的設立，並強調若選上會在任內完成設置焚化爐，同時將明年訂為「經濟年」，每位縣民發放一萬元經濟振興禮金。

澎湖縣長選舉，截至今天中午止，已有6人完成登記，包括民進黨吳淑瑾、國民黨陳振中、台聯黨周倪安、無黨籍許智富、陳盡川和葉竹林等人，競爭激烈。