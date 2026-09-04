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李四川登記參選 無黨民眾黨助陣、侯友宜喊交棒

中央社／ 新北4日電

中國國民黨新北市長參選人李四川今天到新北選舉委員會登記參選，台灣民眾黨與無黨籍新北市議員參選人到場相挺，新北市長侯友宜也現身高喊交棒。

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李四川上午登記，包括國民黨副主席李乾龍、立法委員及超過30名新北市議員參選人到場，6名民眾黨新北市議員參選人及無黨團結聯盟新北市議會黨團總召集人蔡錦賢等出席助陣。

眾人齊喊「海納百川」口號，李四川介紹各議員參選人進場並擊掌合影後，侯友宜壓軸登場，與李四川摟肩握手，展現團結氣勢，侯友宜隨後也全程陪李四川完成登記。

侯友宜表示，李四川是新北最強領頭羊，將率新北市議員參選人同心力協力打贏選戰。未來8年新北處於建設高峰期，有許多事要完成，需要基層出身、會做事的事務官，「我要把棒子交給李四川。」

李四川說，這段時間走遍新北29區，走進市場、寺廟與社區傾聽市民心聲，有民眾握手對他說加油，也有人騎機車專程送他1杯飲料，這些聲音是支持他繼續往前走的動力。

他說，一生幾乎都當公務人員，沒資源與政治靠山，不分黨派、唯才是用與為民做事是一貫態度。有404萬人口的新北是多元城市，一定要海納百川，才能匯集眾力、開創勝利。好的建設不能斷，他會接下侯友宜奠定的好基礎，為新北繼續打拚。

此外，民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧5日辦競選總部成立大會，媒體關切李四川競總何時成立，及是否邀侯友宜任競總主任委員；李四川說，12日在板橋區辦大型造勢晚會，侯友宜將到場力挺；侯友宜表示，會同心協力一起拚到底。

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