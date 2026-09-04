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嘉義縣議員第二選區14搶7擠破頭 第六選區出現「黑馬」登記

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議員黃啟豪拚連任，舉辦問政統計說明會，列出驚人成績單每天要跑10場行程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員黃啟豪拚連任，舉辦問政統計說明會，列出驚人成績單每天要跑10場行程。記者黃于凡／攝影

地方公職人員選舉候選人登記受理第五日，嘉義縣議員第二選區、第六選區再添新人參戰，水上鄉公所政風室主任陳育勝、福樂國小家長委員魏彰儀登記角逐第二選區縣議員；前議員張貴忠之女張倖鈺今天登記參選第六選區縣議員，競爭升溫為兩選區增加變數。

2026九合一選舉

嘉義縣議員第二選區（民雄鄉、新港鄉）應選7席，目前登記人選包括現任議員黃啟豪、陳文忠、簡嘉億、林秀琴、林淑完、林岱杰，新人則有議員陳褔成之子陳慶桐，以及何文華、廖昱婧、劉明宗、何秀英、許韶珍、陳育勝、魏彰儀等人登記參選，14搶7競爭激烈。

地方分析，民雄鄉人口組成較為年輕，且外來人口多，對新人及新政見接受度高，現任6名議員爭取連任，地方基層組織穩固；議員陳福成交棒兒子陳慶桐參選，已加入嘉義縣長參選人蔡易餘「活力團隊」，增添選戰聲勢，另外還有6人投入選戰，能否搶下席次值得關注。

嘉義縣議員第六選區（中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉）應選7席，目前登記人選包括現任議長張明達、議員陳柏麟、詹黃素蓮、江季珍、羅士洋、莊竣傑，以及現任竹崎鄉長曾亮哲、前議員張貴忠之女張倖鈺、新人何博倫、詹志暉等人，形成10搶7局面。

地方分析，第六選區最大變數在於竹崎鄉票源重疊，現任議員詹黃素蓮、江季珍、莊竣傑，加上投入選戰的曾亮哲、張倖鈺，主要票倉多集中竹崎；張明達橫跨番路、中埔及竹崎三地經營，中埔鄉由陳柏麟、羅士洋、何博倫、詹志暉等人競逐，多名新人參選搶票，選情發展備受矚目。

2026九合一選舉 議員 嘉義縣選舉

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