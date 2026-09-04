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網路民調狂勝蔣萬安58％ 沈伯洋回應了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午出席電器空調影音3C大展時受訪，對雨蔣萬安高中推甄政治大學時的口試答題，他表示蔣當時推甄時還是小孩，現在焦點應著重在市政處理。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午出席電器空調影音3C大展時受訪，對雨蔣萬安高中推甄政治大學時的口試答題，他表示蔣當時推甄時還是小孩，現在焦點應著重在市政處理。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今早到台北世貿參加家電展，媒體問及有關壹蘋新聞網民調，他獲得78.3％得票、反觀台北市長蔣萬安則是20.2％，相差58.1％。沈伯洋回應，網路民調主要是網路族群且來自全台，還是要持續接觸台北市民，爭取認同與信任。

2026九合一選舉

壹蘋新聞網於9月1日至5日進行網路投票，針對倒數12周會支持誰當台北市長，沈伯洋得78.3％、約1多票，反觀台北市長蔣萬安為20.2％、2692票，同時有1.5％投給「尚未決定。」

沈伯洋認為，網路民調主要觸及較常使用網路的族群，且參與者來自全台，各項數據都僅供參考。對他而言，真正重要的是持續接觸台北市民，爭取市民的認同與信任；距離讓市民願意把選票託付給自己，仍有很長一段路要走，未來會繼續深入基層、踏實走動。

沈伯洋 蔣萬安 民調 2026九合一選舉 台北市選舉

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