網路民調狂勝蔣萬安58％ 沈伯洋回應了

民進黨台北市長參選人沈伯洋今早到台北世貿參加家電展，媒體問及有關壹蘋新聞網民調，他獲得78.3％得票、反觀台北市長蔣萬安則是20.2％，相差58.1％。沈伯洋回應，網路民調主要是網路族群且來自全台，還是要持續接觸台北市民，爭取認同與信任。

壹蘋新聞網於9月1日至5日進行網路投票，針對倒數12周會支持誰當台北市長，沈伯洋得78.3％、約1多票，反觀台北市長蔣萬安為20.2％、2692票，同時有1.5％投給「尚未決定。」

沈伯洋認為，網路民調主要觸及較常使用網路的族群，且參與者來自全台，各項數據都僅供參考。對他而言，真正重要的是持續接觸台北市民，爭取市民的認同與信任；距離讓市民願意把選票託付給自己，仍有很長一段路要走，未來會繼續深入基層、踏實走動。