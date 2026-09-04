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竹北藍白破局不外溢 民眾黨「桃園隊」今聯合登記 未來邀張善政站台

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
年底桃園市議員選戰民眾黨推出桃園區徐千晴、八德區林晏良、龜山區周曉芸、平鎮區吳正吉4人參選，黨秘書長周榆修與桃園市黨部主委洪毓祥今陪同聯合登記造勢。記者張裕珍／攝影
年底桃園市議員選戰民眾黨推出桃園區徐千晴、八德區林晏良、龜山區周曉芸、平鎮區吳正吉4人參選，黨秘書長周榆修與桃園市黨部主委洪毓祥今陪同聯合登記造勢。記者張裕珍／攝影

今天是九合一選舉登記最後1天，民眾黨桃園市4名議員參選人組成「民眾黨桃園隊」，今冒雨到選委會聯合登記造勢。面對竹北藍白破局形勢，黨秘書長周榆修強調在桃園與市長張善政、議長邱奕勝互動很好，希望竹北效應不外溢。白營已規畫之後將邀張善政站台。

2026九合一選舉

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪今天原訂到桃園陪同民眾黨議員參選人登記，因陳感染新冠肺炎發燒，身體強烈不適取消行程。

民眾黨目前在桃園市議會席次掛零，年底選戰推出桃園區徐千晴、八德區林晏良、龜山區周曉芸、平鎮區吳正吉4人參選，力拚能在議會成立黨團。

周榆修、桃園市黨部主委洪毓祥今天到桃園市選委會現場陪同4人聯合登記造勢。由於今現場雨勢不斷，洪毓祥致詞強調「風雨生信心」，民眾黨目標讓優質議員、新生代進軍議會，積極爭取中間選票、藍營等各方選票支持。

徐千晴、周曉芸、林晏良與吳正吉也分別致詞懇託，徐認為桃園區有無限可能，希望選民給她機會；周強調醫護背景、沒有派系包袱，希望為地方發聲；林有食品專業，提出政見守護食安；吳希望平鎮進步，要督促建設。

周榆修、洪毓祥、「桃園隊」議員參選人會同現場支持者高呼口號，力拚最後勝選。周受訪表示，民眾黨在桃園推出精銳部隊，參選人會自立自強，跟市長、議長都有很好互動往來，他們也表達對白營參選的歡迎與肯定。

至於是否未來會邀張善政站台，周榆修說，雙方有一定程度管道互動，也支持張善政連任，未來拭目以待。針對竹北市長藍白合形勢，周強調，昨天范振宗老縣長講得很清楚，白營會秉持誠信、善良團隊努力，希望竹北效應不要外溢。

年底桃園市議員選戰民眾黨推出桃園區徐千晴、八德區林晏良、龜山區周曉芸、平鎮區吳正吉4人參選，黨秘書長周榆修與桃園市黨部主委洪毓祥今陪同聯合登記造勢。記者張裕珍／攝影
年底桃園市議員選戰民眾黨推出桃園區徐千晴、八德區林晏良、龜山區周曉芸、平鎮區吳正吉4人參選，黨秘書長周榆修與桃園市黨部主委洪毓祥今陪同聯合登記造勢。記者張裕珍／攝影

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2026九合一選舉 桃園市選舉 民眾黨 議員

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