傳賴清德任競總主委？劉建國今登記後回應「我就沒有問他啊！」

2026九合一選舉受理候選人登記今天最後一天，民進黨提名雲林縣長參選人、立委劉建國今在上百位在黨提名候選人及支持者陪同下完成登記，他表示，舊思維、舊作為會讓雲林不再進步，他有信心創造新雲林。外傳賴清德總統將擔任劉建國競選總部主委，劉建國否認此事，「我自己不會主動去跟總統講這樣的事情」。

劉建國今與支持者步行進入選委會完成登記，隨後向支持者一鞠躬致謝，並以「94」諧音喊話「就是要選能力、就是要改變、就是要拚這次」，強調雲林不能再走舊思維、舊作為，要由全民政治取代家族政治，如果特定家族持續延續過去的家族政治，天頂雲彩變成烏雲罩頂，雲林年輕人可能看不到好的未來。他有信心帶領雲林創造新的未來。

劉建國說，他日前提出「一園區、七顆心、世代安心」政見，他表示，這些政見並非憑空想像，是來自雲林鄉親一路栽培，以及自己從民意代表、縣議員到立法委員，一步一步累積的歷練與經驗。

他說，過去一步一腳印為雲林爭取建設、資源，若有機會掌舵雲林縣政府，將把過去累積的經驗全部投入雲林下一個10年的發展，替下一個世代打好基礎。

針對外界盛傳總統賴清德可能擔任競選總部主委，劉建國今天也首度回應。他表示，「坦白說，尚未有討論到，但是當然有相關人士提出建議，我自己不會主動去跟總統講這樣的事情，因為選舉千變萬化」，並直言「我就沒有問他啊」。

劉建國說，雲林縣的狀況特別特殊，張家在雲林盤踞甚久，從對手的父親，一直到姑姑，然後一個家族政治的延續，我想人民賦予給她的使命幾乎是沒有，反而是家族賦予給她的是家族政治生命的延續，跟我們雲林縣所賦予的期待跟使命是完全不同樣。

民進黨提名雲林縣長參選人、立委劉建國（中）今在上百位在黨提名候選人及支持者陪同下完成登記，他表示，舊思維、舊作為會讓雲林不再進步，他有信心創造新雲林。記者陳雅玲／攝影

民進黨提名雲林縣長參選人、立委劉建國（中）今在上百位在黨提名候選人及支持者陪同下完成登記，他表示，舊思維、舊作為會讓雲林不再進步，他有信心創造新雲林。記者陳雅玲／攝影

民進黨提名雲林縣長參選人、立委劉建國（中）今在上百位在黨提名候選人及支持者陪同下完成登記，他表示，舊思維、舊作為會讓雲林不再進步，他有信心創造新雲林。記者陳雅玲／攝影