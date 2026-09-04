影／國民黨副主席李乾龍：李四川的競總主委敲定就是侯友宜

國民黨副主席李乾龍上午透露，新北市長參選人李四川的競選總部主委已經敲定就是侯友宜，後續待正式宣布就會和黨務體系密切配合；國民黨對於新北市的選情審慎樂觀。

李乾龍上午以三重先嗇宮董事長身分代表捐贈關懷弱勢家庭的物資給新北市社會局，會後接受媒體聯訪被問到李四川的選情和競總主委，他說大約3個禮拜以前在1個表揚績優宗教團體的場合，新北市長侯友宜便私下跟他表態說：「放心啦，兄弟！我一定把這個棒子好好交到李四川手上。」

只是礙於新北市政府正在議會接受總質詢，不便公開說太多。事實上近日侯友宜已多次公開為李四川站台，且自己也已經講了會交棒給李四川，這對藍營的士氣與信心是很大的助益，「我想新北一定要贏，我相信新北也一定會贏！」

至於李四川的競選總部主委，現在大概已經敲定就是侯友宜市長，目前新北市29區黨部也已經整合得很好，只要侯友宜出任競總主任委員，後續就會和黨務體系密切配合，所以他對新北市的選情審慎樂觀。