九合一登記將截止 蔣萬安：會委託登記且參加辯論

2026九合一大選登記將截止，台北市長蔣萬安今天表示，會委託代表人登記，且會勾選辯論選項；提及4年前六都唯一一場辯論就在台北市，「當時我和陳時中、黃珊珊都有參與」。

2026九合一大選本週開放登記，今天為截止日，民進黨台北市長參選人沈伯洋已於2日完成登記，外界關心蔣萬安何時行動。蔣萬安上午在松山文創園區出席「2026台北藝術進駐國際沙龍」活動前被媒體堵訪表示，會委託人登記，也會勾選辯論選項，「也許大家已經忘記，4年前六都唯一的一場辯論就在台北市，當時我和陳時中、黃珊珊都有參與。」

媒體詢問，國民黨立委徐巧芯指稱，中聯油脂案20%下架標準是總統賴清德決定，總統府則表示，蔣萬安應坦誠面對市民及家長質疑，而非讓「褓母圍魏救趙，到處胡亂爆料」。

蔣萬安回應，總統府不停轉移焦點，不敢正面回應中聯油脂案及徐巧芯質疑，其實只要好好說明賴總統是否介入、是否參與20%下架標準的決策，「我想這些都應該好好來面對，好好的說明」。

針對媒體報導行政院本部114年預算編列15億元，遭立院凍結5億元且未解凍，但行政院疑擅用已凍結經費，自行支用新台幣5億元。蔣萬安說，行政院對立法院三讀通過的法律不副署、不執行，面對立法院凍結預算，竟可擅自動支且花光，完全無視國會監督、恣意妄為。

至於外界質疑「生生喝鮮乳」為郝龍斌任內政策，蔣萬安卻大肆宣傳。蔣萬安表示，當時中央推出政策但配套不足，引起很多老師、孩子不滿，「再窮不能窮孩子，再苦不能苦教育」所以由台北市來做。他走訪四大超商並克服各項技術問題，透過學生數位卡證兌換，推出後不斷精進，今年更擴大到國中生，造福共28萬個孩子。