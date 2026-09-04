王惠美哭了！是否參加魏平政競總成立大會 她說：我隨時在輔選

國民黨提名的彰化縣長候選人選情艱困，縣長王惠美被藍營基層批評未全力輔選是重要原因，今天哽咽談到提名過程及委屈；對於是否擔任魏平政競總主委及本月6日成立競選總部成立，王惠美停頓約15秒，只回答：「我每天跑行程，都在輔選」，政壇研判王惠美給了否定的答案。

媒體問到是否受邀參加魏總部成立大會時，王惠美說，她只收到行程表。對於王惠美此一說法，魏平政回應表示，原本就預定親自拜訪王惠美邀請，但仍得看王惠美縣長是否有時間接見、受邀。

王惠美是否擔任魏平政競總主任委員全力為魏平政輔選，一直受到政壇關切，魏總部本月六日成立在即，面對各方的關切，王惠美返國第3天，今天上午突然通知在縣長公館舉辦媒體茶會，並宣讀2420字的「真相永遠只有一個」講話，並簡單回應記者詢問後，即匆匆結束。

王惠美說，最近媒體報導許多有關她的新聞，但很多內容都與事實不符，如同動漫名偵探柯南的名言，真相永遠只有一個！很多人都知道她當過黨工，比別人更愛國民黨。

對於，國民黨主席鄭麗文曾提到王惠美有個「白馬王子」話題，王惠美說，她分享一個真相，她的白馬王子不是新北市副市長劉和然，而有兩位，一位是她老公，另一位是所有彰化縣民。所以她常常在說，做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事。大家看到，不論是總統或行政院長到彰化巡視，她一定盡量陪同，爭取彰化的建設，因為改造彰化，翻轉命運，非一蹴可幾，但這就是她的理念。

她說，因我愛黨愛彰化，期待國民黨和彰化告別過去的陰影，所以希望國民黨提名一位可以讓黨更清新，並持續改造彰化的人選，斷捨離過往的陰影。

王惠美說，去年12月31日主席鄭麗文和秘書長李乾龍約見她談選情，她提出3點建議，一是一定要通盤考量縣長、議會、鄉鎮市長、代表和村里長的選情，二是縣長候選人要發揮母雞帶小雞的效應，相互拉抬，營造氣勢，帶動更多當選席次，三是選舉資源固然重要，但最重要的是提名人選要能一掃國民黨和彰化的陰影。

她說，依現況分析當時爭取黨內提名的三位人選，所面臨的困境及待克服的問題，同時建議黨中央應有另類思考，但我當時也強調我沒有任何推薦人選。當時，鄭麗文隨即問我魏平政律師是否合適？她楞了一下回說，我和魏律師不熟，不知道他的狀況，她建請黨中央要審慎評估。如今回想起來，魏律師自始至終可能都是黨部唯一的考量人選。

她說，與劉和然也不熟識，因為他是竹塘的優秀子弟，基於舉薦人才，於是有了邀請他參選縣長的念頭，他曾多次拜訪，為讓劉副市長安心，還向他表達，如果他參選，我願意為他操盤，擔任競選總部主委。

直到5月6日，我再度率團前往歐洲訪問，又從媒體得知，黨中央即將提名魏律師，她再度聯絡鄭主席，拜託是否可以等到5月16日回國後，做最後努力再提名？ 5月12日那一天打電話給鄭主席，鄭說正在處理公務，稍後再回電，等了2個小時，情急之下，又撥打主席電話兩3次，她都沒接。很遺憾的，「從那一天起至今，主席再也沒有和我聯絡過」。

王惠美說，參與提名的黨部人士曾信誓旦旦的說，他們有勝選的策略與考量，且有信心在8月之後拉高魏律師的民調，那她只能選擇尊重黨中央。魏律師在7月中旬一場活動，並説想要拜訪她，為了黨的勝選，我主動邀請他在7月31日碰面，當時我建議他，選情不能太過樂觀，更絕對不可掉以輕心；魏律師旋即堅定的表達，民調中有50%的選民未表態，他認為這些未表態選民最後都會支持他，他一定會當選！魏律師這麼有勝選的把握，我也只能祝福他高票當選。

王惠美說，這段期間以來，我在地方活動場合中多次碰到蕭景田主委，他從來沒有跟她提過輔選的事情，同樣地，李乾龍秘書長也只簡訊我2次，一次邀請我參加全國黨代表大會，一次是8月18日邀請我參加隔天的行動中常會，我都因為時間緊迫且預先已有公務行程而無法出席。

王惠美說，她是國民黨黨員，只是人微言輕；她也是彰化縣長，做一天和尚就要敲一天鐘，會拚到任期最後一天，只求問心無愧。